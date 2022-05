Este martes, a la edad de 90 años, falleció Tony Brooks, el último piloto en ganar una carrera de Fórmula 1 en la década de 1950. La noticia fue confirmada a través de las redes sociales del tradicional Goodwood Festival en Inglaterra.

Tras la muerte de Stirling Moss en 2020, Brooks era el último piloto en ganar una carrera de F.1 en la década de 1950. En su paso por la máxima categoría consiguió seis triunfos en 38 Grandes Premios entre 1956 y 1961.

We are saddened to hear of the passing of Tony Brooks



F1's last surviving race winner of the 1950s, Brooks was one of the earliest pioneers of the sport we love.



Our thoughts are with his loved ones pic.twitter.com/9hhY6MlmWZ