Al menos 18 muertos por inundaciones y tormentas en Afganistán

Al menos 18 personas murieron tras inundaciones repentinas y tormentas en varias provincias de Afganistán en los últimos cinco días, indicaron este miércoles autoridades de ese país.

Cada año, muchos afganos mueren a causa de las lluvias torrenciales, especialmente en zonas rurales pobres, donde las casas mal construidas pueden derrumbarse, según informó la agencia de noticias AFP.

Según el viceministro de Gestión de Desastres, Sharafuddin Muslim, el mal tiempo de los últimos días "afectó a las provincias de Faryab y Parwan en el noreste, así como a otras áreas", e informó que "murieron entre 18 y 20 personas en diez provincias", en tanto otras dos se encuentran desaparecidas.

Flash floods in 10 provinces of Afghanistan have killed 20 & wounded 30 so far, demolishing homes & posing threat to many lives. pic.twitter.com/nR6oSwdNCo