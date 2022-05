Reunión de dirigentes de Fececo con el presidente y funcionarios de la Empresa Provincial de la Energía

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El pasado miércoles 13 de abril Fececo se reunió con autoridades de la EPE.

El presidente de Fececo, Eduardo Taborda, acompañado por el vicepresidente 3ro, Jorge Sobrero; el secretario, Leandro Aglieri, y el tesorero Martín Salemi, mantuvieron una reunión con el presidente de la Empresa Provincial de la Energía, Lic. Mauricio Caussi, quien estuvo acompañado por el Gerente Ejecutivo de Gestión Técnica, Ing Marcelo Cassin.

El encuentro, que surge de compromisos mutuos de diálogo, solicitados desde nuestra entidad, tuvo entre sus ejes temas tales como la situación del comercio considerado como no esencial respecto de facturas y convenios impagos, la crisis energética que se avizora en un futuro no muy lejano, tarifas y otros aspectos que afectan al sector comercio y servicios.

Desde la EPE confirmaron la vigencia de los nuevos planes de 60 cuotas para determinados sectores afectados por la inactividad total o parcial de los últimos años. La entidad resalta y destaca el esfuerzo económico que realiza la empresa estatal para atender el pedido realizado oportunamente, ofreciendo, incluso, una alternativa superadora.

El esfuerzo de instrumentar estos planes sin actualización ni aplicación de intereses representan fondos importantes que, aportados por la empresa, se complementan con la absorción de mayores costos, mantenimiento de instalaciones e infraestructura, que lograron la estabilidad ininterrumpida del servicio, sin trasladar en la medida que hubiese correspondido los mismos a las tarifas.

Respecto de la situación energética en la provincia, se analizó el impacto que la situación mundial de la energía, producto del conflicto bélico en Ucrania, produce en nuestro país y fundamentalmente en nuestra provincia. Se intercambiaron opiniones sobre la inevitable escasez de energía que se producirá por este contexto mundial. En ese sentido, se comenzó una planificación de acciones conjuntas coordinadas entre Fececo y la EPE.

Asimismo, en la ocasión se presentó el programa ERA “Energías Renovables para el Ambiente”, cuyo objetivo es el de promover las tecnologías de aprovechamiento de las fuentes renovables de energía disponibles en nuestro territorio, con el fin de alcanzar un triple impacto: social, ambiental y económico. Los funcionarios se comprometieron a ofrecer mayores detalles para que tanto el comercio como la sociedad toda lo conozca y participe de este programa que alienta a que los usuarios se conviertan en generadores.

Considerando la situación de los comercios no esenciales se reiteró a la empresa la necesidad de contar con herramientas financieras rápidas y accesibles, que faciliten a quienes no han podido cumplir, por razones vinculadas a la pandemia de Covid-19, el pago de sus facturas de consumo y/o de convenios de pago suscritos oportunamente. En tanto, se presentó la inquietud de resolver las deudas que los propietarios de estos comercios presentan en sus domicilios particulares, dado que la crisis económica-financiera fue de tal magnitud que no contaron ni cuentan con recursos suficientes para sostener el consumo comercial ni el familiar.