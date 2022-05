UPCN inauguro el "Complejo Parque Norte Teresita Leiva" en la capital provincial

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Está ubicado en Av. Peñaloza y Callejón El Sable y consta de 69 departamentos. Andrés Rodríguez, secretario General de UPCN Nacional, aseguró que se trata de una importante obra para el gremio y sus trabajadores.

Este miércoles, la UPCN dejó inaugurado su innovador complejo de viviendas en el norte de la ciudad de Santa Fe, precisamente en Av. Peñaloza y Callejón El Sable.

En el acto inaugural, además de Jorge Molina, secretario General de UPCN Santa Fe, y demás autoridades provinciales, estuvo presente Andrés Rodríguez, secretario General de UPCN Nacional, quien aseguró que este desafío se trata de “una obra importante para el gremio”. Se trata de 69 departamentos que “realmente son una maravilla, con excelentes terminaciones, que fueron adjudicados a familias de trabajadores y estatales, lo cual nos llena de orgullo a todos”, expresó.

En este sentido, remarcó que “las obras siempre hablan mejor que el discurso asique este es un paso muy fuerte que ha hecho al seccional, que ya viene trabajando desde hace muchísimo tiempo sobre otros planes de vivienda. Pero este proyecto los corona de una manera importante”.

Al ser consultado sobre la importancia que genera esta oportunidad al empleado público, con lo que significa en estos tiempo obtener una unidad habitacional, Rodríguez sostuvo: “Lo que tenemos que comprender es que un gremio no es solamente la reivindicación salarial o algunas mejoras en las carreras, tiene una virtud muy grande porque la estructura de trabajo es muy profunda. Esto tiene que ver con la acción social, la vivienda, igualdad de oportunidades, carreras administrativas, o sea, hay un espectro muy fundamental que hace a la cultura del trabajo y que el gremio tiene la obligación de ir desarrollándolas en cada una de esas cuestiones”.

Y agregó, “por eso uno no se limita netamente a tratar una sola cuestión, por ejemplo, la salarial. El gremio es mucho más abarcativo, tiene colonias infantiles,espacios culturales como ‘Guitarras en el mundo’, que es un espectáculo increíble. Hay muchos temas que se encuentra dentro de este aspecto mucho mas amplio que el laboral”, mencionó el entrevistado en diálogo con El Litoral.

Foto: Guillermo Di Salvatore

En este contexto, el gremialista destacó como algo “muy significativo” que las seccionales de distintas provincias apuesten a obras importantes. “Hay que generar una política integral del mundo del trabajo que a veces ayuda a los ingresos de los trabajadores teniendo una prestación de calidad, una buena acción social, un montón de factores donde se incluyen las viviendas, que obviamente significan también un ingreso directo al trabajador y un beneficio como corresponde a su familia”, manifestó.

Al finalizar, Rodríguez brindó un análisis sobre la coyuntura económica y social que está atravesando la Argentina. “Yo creo que estamos en un periodo en que económica y socialmente se puede salir. Hay algunos indicios que están siendo más positivos, y por supuesto hay que consolidar otros como en este momento donde está en el tapete la cuestión inflacionaria que indudablemente hay que reducirla”; aunque sostuvo que “la falla más grande es el internismo político”. “Esto esta trayendo situaciones de incertidumbre y desconfianza de distintas situaciones divisionistas que no hacen bien. La gestión de gobierno tiene que tener la tranquilidad institucional de una cierta homogeneidad de pensamientos de lo que es el Frente de Todos que está oficialmente gobernando. Por lo tanto, hay que trabajar sobre ello, cualquier debate se tiene que ser de las puertas para adentro, y tratar de salir con la posición donde la mayoría impere. Por eso me parece que no es conveniente estas grietas que están sucediendo cada vez más profundas”, concluyó.