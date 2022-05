Diputados avalará el crédito kuwaití para el futuro acueducto biprovincial

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La ministra de Infraestructura y legisladores repasaron los términos del endeudamiento que tomará el estado santafesino. También hablaron sobre obras viales, tarifas, política de Bajos Submeridionales, entre otros temas.

La Cámara de Diputados avalaría en la sesión ordinaria de este jueves el convenio para que el estado santafesino tome un nuevo crédito con el Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe, en este caso por unos 25 millones de dólares, para la construcción de la toma de agua en Coronda para el futuro acueducto biprovincial que llegará a la ciudad de Córdoba.

Voceros de la mayoría de los bloques legislativos confirmaron la decisión al retirarse de una extensa reunión con la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana. El encuentro realizado en dependencias del bloque socialista de la Cámara de Diputados abarcó además de los pormenores del acuerdo, otros temas como obras viales, tarifas de ASSA y de EPE, autopista y la marcha del plan de Bajos Submeridionales. Frana asistió acompañada de gran parte del gabinete de su cartera y el presidente de ASSA, Hugo Morzán. "Fue una reunión tranquila" coincidieron en señalar justicialistas y opositores al retirarse.

- Ministra, ¿aclaradas las deudas sobre el convenio?

- Entiendo que sí, aportamos todos los datos y si quedó algo pendiente saben que tengo el teléfono abierto. Vimos el convenio juntos, quedó claro que es una primera etapa, lo que significa.

- El crédito en esta primera etapa es para la planta, crédito que toman las dos provincias

- Exactamente. Kuwait aprueba el monto total del crédito y para hacerlo efectivo necesita que cada provincia apruebe el endeudamiento porque el compromiso es de cada provincia. El crédito es uno, la obra es una pero lo toman las dos provincias. Además habrá un aporte de cada provincia y la nación garantiza el cumplimiento frente a Kuwait.

- ¿El dinero servirá para hacer la planta que permitirá llevar el agua a Córdoba?

- El crédito es esto. Seguimos trabajando porque es la primera etapa en dos fases. Esta primera etapa sí atraviesa la provincia y beneficia a localidades santafesinas y para la fase dos esperamos tener el financiamiento el año próximo. Cuando llega a San Francisco, la obra es de Córdoba.

- ¿Está resuelto cómo se va a administrar el futuro acueducto?

- Sí, en la parte que refiere a Santa Fe el acueducto lo va a administrar ASSA y la parte que refiere a Córdoba una cooperativa.

- Y los otros temas

- Muchos temas, ping pong, cada legislador planteó sus inquietudes. Hay mucho nivel de obra vial en la provincia, se trató lo más urgente y ojalá -como decía la diputada Clara García- podamos contar con el ingreso de la deuda de Nación para plantear un plan de obras ambicioso. Hoy no lo podemos establecer porque no sabemos cómo llegará eso a la provincia

- Se le planteó el tema tarifas también

- Si, sobre Aguas planteamos que el gran desafío es la modificación del marco regulatorio. Explicó (Hugo) Morzán que el 75% de los usuarios de ASSA pagan 1.600 pesos por bimestre. Es injusto frente a gente con consumos altos de agua por pileta de natación, tres baños frente a otros con acceso mínimo al agua. Recordé que se llevó a a la audiencia pública el informe que las tarifas estuvieron congeladas, que no hubo corte de servicios en la pandemia y que podemos demostrar que los aumentos tarifarios fueron menores a los aumentos promedios salariales. Aguas pedía 40% y 20% y nosotros lo llevamos hasta fin de año para que el impacto en el bolsillo no sea tan grande. Es el argumento del gobierno provincial , cada sector político tiene el suyo. Se cuestionó que la audiencia no sea vinculante pero para que sea vinculante hay que modificar la ley y no depende solo de nosotros.

- ¿Los aumentos de energía que se discutirán en Buenos Aires la semana próxima impactarán en Santa Fe?

- Vamos a ver cómo termina la audiencia, hoy puede repercutir en los segmentos de grandes usuarios. Sería importante, para amortiguar algunas situaciones difíciles, que la Cámara de Diputados termine de convalidar el acuerdo de refinanciación con Cammesa que no solo beneficia a la EPE sino que establece esquemas de beneficios para cooperativas y para usuarios. La diputada García explicó que no había ingresado aún, pero que lo iban a tratar.

- ¿Avanzan la discusión del marco regulatorio de aguas?

- Sí, ese marco regulatorio se sancionó en el momento de la privatización de Dipos y hay muchos capítulos referidos a eso. Eso desde lo legal y también debemos revisar un esquema tarifario para que sea justo

Bajos

Frana también debió responder sobre el plan director de Bajos Submeridionales que financia el gobierno nacional entre Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero. Explicó el porqué del futuro acueducto que desde San Javier, irá a Ceres, San Cristóbal y Tostado y que anunció el domingo último el gobernador. "La obra tiene su razón de ser en la modificación de las cuencas. En Tostado , el agua que se consume es de la cuenta del Salado, cuenca hoy muy comprometida. Nace en Salta que por la modificación de esquemas productivos y áreas sembradas retienen agua; situación que se repite en Santiago del Estero. La bajante del río complicó mucho y quedó claro la necesidad de este acueducto que en el marco de todo ese trabajo estamos llevando adelanta con nación".

Señaló que el proyecto ejecutivo está terminado, el gobernador firmó el acuerdo de financiamiento con el ministerio de Obras Públicas de la Nación, restan firmar convenios específicos y los llamados a licitación que. estimó. se hará en 60 días.

Marinaro con la Comisión de Género

La la ministra de Igualdad, Género y Diversidad, Florencia Marinaro, participó de la reunión de la Comisión de Género de la Cámara de Diputados, cuya presidencia y vicepresidencia están a cargo de Lucila De Ponti (PJ) y Gisel Mahmud (PS). Fue para abordar una serie de temas vinculados a la agenda de políticas de género y diversidad sexual de la gestión provincial.

El foco de la reunión estuvo vinculado a las iniciativas territoriales de la jurisdicción como la construcción y funcionamiento de puntos violetas, creación y/o fortalecimiento de áreas de igualdad, género y diversidad en los municipios y comunas; financiamiento a las organizaciones para el desarrollo de proyectos y Centros de Día; las distintas líneas de sensibilización vinculada a la Ley Micaela; la prevención y sanción de las violencias por motivos de género y el abordaje de casos y asistencia a familiares y a víctimas; asistencia y políticas vinculadas a la población LGBTIQ+ como el Espacio Educativo Trans, Travesti y Disidente, cupo trans y beneficiarios/as de tarjetas únicas de ciudadanía y módulos alimentarios, entre otros.

Además, se expusieron las líneas principales del programa de Masculinidades para la Igualdad, anunciado por el gobernador Perotti durante el discurso de apertura de las Sesiones Legislativas.