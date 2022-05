https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 05.05.2022 - Última actualización - 4:43

4:42

Por la Sudamericana, el Tate recibe al peor equipo en el 15 de Abril: los bolivianos perdieron los tres partidos y recibieron 9 goles. Sostener a Luna Diale o incluir a Peralta Bauer, la única duda del uruguayo Munúa.

Este jueves a las 19.15 en López y Planes Unión busca petróleo contra Oriente en la copa Por la Sudamericana, el Tate recibe al peor equipo en el 15 de Abril: los bolivianos perdieron los tres partidos y recibieron 9 goles. Sostener a Luna Diale o incluir a Peralta Bauer, la única duda del uruguayo Munúa. Por la Sudamericana, el Tate recibe al peor equipo en el 15 de Abril: los bolivianos perdieron los tres partidos y recibieron 9 goles. Sostener a Luna Diale o incluir a Peralta Bauer, la única duda del uruguayo Munúa.

Con la obligación de ganar y golear, casi al mismo tiempo, el Unión del uruguayo Gustavo Munúa buscará cicatrizar heridas domésticas (se quedó afuera de la Copa de la Liga con cuatro derrotas al hilo y sólo 1 punto sumado de los últimos 15) este jueves a la tardecita cuando reciba desde las 19.15 a Oriente Petrolero por la Copa Conmebol Sudamericana en el 15 de Abril. La paridad, a priori, con los colombianos de Junior puede hacer pensar que además de los puntos en la última fecha (el Tate va a Barranquilla) puede pesar y mucho la diferencia de gol. Por ahora, todos le hicieron tres goles a los bolivianos: Flu, Unión y Junior.

En principio, respecto del once titular que jugó en el Maracaná contra el Flu, la única duda que el entrenador extenderá hasta último momento pasa por seguir sosteniendo (con bajos rendimientos) a Mauro Luna Diale o poner en su lugar al silencioso Mariano Peralta Bauer que en base a corridas y goles se fue ganando el respeto de todos. El resto, los mismos.

Sin chances en el campeonato doméstico (el domingo será juez pero no parte como rival de Argentinos Juniors en el Diego Armando Maradona), todas las energías están puestas en la Copa Sudamericana, donde ahora aparece Oriente Petrolero y el jueves 19 de mayo la llegada del histórico Fluminense de Brasil al estadio 15 de Abril. El cierre será el 26 de mayo, en la siempre calurosa Barranquilla, visitando al Junior en el Estadio Metropolitano de la costa de Colombia.

En cuanto al rival boliviano del Tate, Oriente Petrolero enfrentará a Unión por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana: el objetivo de los refineros es sumar sus primeras unidades en el torneo. Los albiverdes están en la cola del grupo H, sin puntos, perdieron todos sus partidos de ida, pero esperan cambiar el panorama en la ronda de las revanchas.

En la ida, disputada el 12 de abril, los dirigidos por Erwin Sánchez cayeron en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz por 1-3, pero este jueves esperan tomarse revancha. Aunque Oriente está virtualmente eliminado de la siguiente fase de la Copa Sudamericana, el DT decidió llevar a su mejor elemento a Argentina, descartando de esa manera algunas especulaciones en sentido que cuidaría a algunos jugadores.

Resulta que este fin de semana, el equipo refinero debe jugar un partido clave para sus aspiraciones de clasificarse a la siguiente ronda del torneo Apertura de la División Profesional del fútbol boliviano, pues se enfrentará a su clásico rival, Blooming. Oriente está en el cuarto lugar del grupo A y por ahora ostenta el último boleto para la siguiente fase del torneo doméstico, por eso la importancia de ganar el clásico, que está programado para el domingo.

"Munúa está bien, va al frente"

"Munúa está bien, hablé con él, es un técnico optimista, tiene personalidad, va al frente, no interesa rival o escenario, tiene ganas de crecer y de hacer crecer a nuestros futbolistas, tiene contrato hasta diciembre de este año. En toda negociación depende de las dos partes, queda todo un semestre, siempre vamos evaluando y haciendo análisis con la Comisión de fútbol", dijo el secretario técnico Roberto Battión por Sol Play 91.5.

En referencia al momento político por el que atraviesa la institución de la Avenida López y Planes, el secretario técnico fue contundente: "No nos metemos en la política del club, estamos focalizamos en lo que tenemos que hacer; si esta CD no continúa daremos un paso al costado. No hablamos con Munúa de estos temas, si entra otra gente a manejar el club, nosotros tenemos la postura y lo saben las otras agrupaciones, que nos llamaron antes de entrar al club, hay buena relación. Tiene que ver con la ética y los que nos dieron la posibilidad de trabajar", agregó Battión.

"Queremos que haya identidad entre nuestros futbolistas y la gente, queremos felicitarlos y agradecerles porque hacen un esfuerzo muy importante para acompañar al equipo", dijo el ex volante central tatengue en La Segunda de Sol.

Vuelve Troyansky desde México

Atlas ya tendría definida a su segunda baja para el próximo Torneo Apertura 2022 de la Liga MX: Franco Troyansky no seguirá en el plantel al término de este Clausura 2022. Según información del periodista Nahuel Ferreira, los rojinegros no harían efectiva la opción de compra que puso Unión por Troyansky, por lo que el delantero regresará a la Argentina para la próxima temporada.

En dos temporadas con la camiseta de los Rojinegros, Troyansky disputó un total de 20 partidos con el Atlas entre liga y liguilla, en los cuales no pudo marcar ningún gol y tampoco sumó asistencias. Acumulando un total de 505 minutos entre Apertura 2021 y Clausura 2022, y sin destacar con los Rojinegros, el alargar la estancia de Troyansky en la Liga MX parecía prácticamente imposible.

Cabe recordar que la primera baja de los Rojinegros del Atlas fue la de Jairo Torres, luego de que se llegara a un acuerdo con el Chicago Fire por la venta del delantero de 21 años, que abandonó al equipo al término de la fase regular del Clausura 2022.