Mapuches

Quita de tierras: "No tenemos que descapitalizar a las fuerzas armadas"

Lo pidió el ex Ministro de Defensa y actual Diputado Nacional Ricardo López Murphy tras la postura reconocida por el gobierno frente al conflicto con los Mapuches.

Por Bryan J. Mayer SEGUIR Gabriela Cerruti dijo en conferencia de prensa, en respuesta a El Litoral, que no quería plantear una pelea entre “Ejército y Mapuches” como si la primera organización fuera una entidad privada encargada de parte de la Defensa Nacional y no un nivel del Estado Nacional que ella representa con su cargo en el gobierno. Sucede que la Justicia ordena entregar alrededor de 180 hectáreas que están en jurisprudencia de la Escuela Militar de Montaña del Ejército Argentino a personas particulares en condiciones que aún no fueron resueltas en nuestra sociedad.

Sobre ello, el ex jefe de la cartera de Defensa – Ricardo López Murphy - dijo que esta determinación es “un error estratégico para la Defensa de la Constitución; del monopolio de la fuerza en el Estado Legítimo de Derecho y de las reglas que organizan nuestro Estado”. En la misma línea, López Murphy afirma que la postura del gobierno - ya sea por “error o determinación” – es una “catástrofe cualquiera de las dos”. Por eso, pidió “no descapitalizar más a las FFAA” ya que, asegura, “han visto desarmado su stock de capital de una manera dramática en los últimos 20 años”.

