Línea directa: "Peligro por pozo que dejó Assa", "Varios reclamos en Santo Tomé" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 05.05.2022 - Última actualización - 16:18

16:14

Peligro por pozo que dejó Assa

MARÍA ELENA BARAGIOLA

"Me comunico para denunciar que en la cuadra donde vivo, 3 de Febrero al 2800, hace más de 1 mes que hay un pozo provocado por un camión de Assa, que vino a reparar un caño roto (avería largamente reclamada por mis vecinos). Pues estos señores arreglaron dicho caño pero dejaron la vereda en malas condiciones, altamente peligrosas, no solo para los que vivimos en dicha cuadra, sino para las numerosas personas que por allí transitan ya que está a solo 1 cuadra de Tribunales y a 2 de Casa de Gobierno. En ese tramo, hay que bajar, con el peligro latente por los numerosos colectivos y autos que por allí pasan. Un riesgo de vida permanente, sobre todo para ancianos, niños en coches, personas discapacitadas, etc. Espero que las autoridades pertinentes tomen cartas en el asunto y no esperen a que ocurra una desgracia, que por cierto les costaría mucho más que reparar dicha arteria. Muchas gracias al diario por ser un puente entre los ciudadanos y dicha repartición".

Dos temas

RAMÓN CASTRO

"Nunca hay que dar limosna a un niño que pide, porque los padres están usando a los chicos para dar lástima, en lugar de ellos buscar o capacitarse en algo... Aunque sea pasear perros, cortar césped, etc. Hay muchas cosas para hacer en lugar de mandar a un hijo a pedir limosna. Otro tema: desde que quitaron la obligación del uso del barbijo comenzaron a aparecer nuevos casos de Covid, ¡ojo!".

Cobran plus para consultas y estudios

UN AFILIADO AL IAPOS

"Quiero denunciar que la mayoría de los prestadores médicos de la ciudad están cobrando plus, tanto a los que concurren a hacer consultas como para hacerse estudios. Estamos hablando de cifras de $ 1.000, $ 2.000 de plus para hacerse un estudio de rutina. Parece que el único que no se enteró de esta situación es el Iapos; porque toda Santa Fe lo sabe, lo comenta, pero la obra social no mueve absolutamente un dedo para solucionar este tema, que es una ilegalidad, algo que merece sacarlo de la lista de prestadores al que hace eso. Como dije: ¡¿Nadie se entera en el Iapos!? Para colmo, el teléfono por el cual uno puede denunciar esta cuestión es imposible comunicarse. Yo lo intenté 4 días seguidos. Así que le ruego a El Litoral que haga pública esta situación, a ver si las autoridades de Iapos ponen un poquito de atención en este tema que afecta a miles de afiliados".

Varios reclamos en Santo Tomé

UNA LECTORA

"Soy una asidua usuaria de la arteria que conecta 12 de Septiembre con 13 de Diciembre, en Santo Tomé, y que desembocan en la avenida Richieri, que después es la ruta 11. El mensaje es para la intendenta de esa ciudad: siempre pasa lo mismo, no arreglan bien lo que son las líneas, vías de comunicación y los pozos tremendos que vuelven a estar, todo lo cual padecemos quienes conducimos. También está el semáforo de 13 de Diciembre y Richieri, que no sé en qué cerebro le cupo la idea de que solamente alcancen a pasar 3 autos rápidamente o un colectivo y un auto y medio, cuando es de mucho tránsito y que lo hicieron justamente para aligerar el de la avenida Luján. El Samco, el estacionamiento de remises a contramano, y no se puede pasar. Es una calle de doble circulación, la que desemboca en la ruta 19 (que no sé cómo se llama). Y el otro día, después de tantos años, veo un operativo para lograr 'ordenar' ese estacionamiento. Los remises tendrían que estar en otro lado y los autos particulares, aunque tenga que caminar unas cuadras, más todavía. Señora intendenta: ¿usted quiere ir por un tercer mandato?, entonces piense no solo en los santotomesinos, sino también en los que vivimos más lejos y estamos perjudicados en cuanto a nuestros vehículos, sean amortiguadores, tacos de motor, etc. Recorra un poquito señora".

LLEGAN CARTAS

Preocupante situación de los egresados de Ingeniería

JUAN PÉREZ

Soy estudiante de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rosario, que actualmente se jacta de ser la formadora principal de ingenieros del país. Pero hay cosas que están pasando en dicha universidad que nadie se atreve a denunciar.

En primer lugar, la entrega de los títulos a los egresados tarda de dos a cinco años, dependiendo de la suerte del graduado. Todo esto hablando antes de la pandemia de Covid-19.

Para poner en contexto, la ley dice que las universidades tienen un máximo de 120 días corridos para hacer entrega del título (Art. 40 de la Ley Nacional de Educación Superior), por lo que una demora de cinco años es no solo ilegal, sino también una burla al ingeniero recién recibido.

Otro punto que debe ser investigado es la perpetuación en el poder del actual decano de la facultad, Rubén Fernando Ciccarelli, quien hace ya más de 20 años que continúa en esa función, donde no hay partidos opositores y por más que digan que las elecciones de las autoridades se llevan a cabo de forma democrática, ¿qué democracia puede haber, si siempre se postula el mismo candidato sin dar lugar a oposición?

La situación actual de la facultad recuerda a las épocas del restaurador de las leyes Juan Manuel de Rosas, quien todos los años firmaba su renuncia solo para que la Legislatura se la rechazara. Parece el colmo de los colmos que en un país donde se lamenta constantemente la falta de profesionales capacitados en las ciencias duras y la tecnología, la UTN no entregue los títulos a sus graduados de forma expedita.

Entre otras cosas, esto imposibilita al graduado a matricularse en el Colegio de Ingenieros. Cuando uno consulta el porqué de la demora, la respuesta es que se deben chequear todas las actas de examen para luego enviarlas a rectorado en Buenos Aires. ¿Acaso esto no puede virtualizarse? Si el año 2020 nos demostró algo es que cuando hay voluntad, muchas cosas pueden hacerse de manera virtual. Incluso existen herramientas para realizar firmas virtuales.

Lo que pasa acá es que no hay voluntad, la plata del Estado (de nosotros), se malgasta y cuando uno formaliza el reclamo judicialmente (donde en general la universidad termina perdiendo), el dinero que podría usarse para renovar salones o equipos se termina gastando en costes judiciales por la inoperancia del personal.

Gracias por el espacio.