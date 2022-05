https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Salle y Universitario será el "plato fuerte" en nuestro medio. Además, en la Autopista, CRAI recibe a GER. Santa Fe Rugby juega con la "U" rosarina.

Este sábado 7 Se viene otra atractiva fecha en el Torneo Regional del Litoral

Tal como estaba previsto desde la oficialización del fixture, y gracias a que no hubo ningún parate extra deportivo como sucedió el año pasado, este fin de semana se disputará la penúltima fecha de la primera rueda del Torneo Regional del Litoral en todos sus niveles.



La Segunda categoría tendrá un encuentro atractivo en nuestro medio. En Cabaña Leiva, y con el arbitraje de Emilio Traverso, La Salle será el anfitrión de Universitario.



Ambos equipos llegan con las ganas lógicas de mejorar un comienzo no muy positivo en cuanto a resultados, y un triunfo les puede servir como punto de "despegue" para la segunda mitad del campeonato.



Ángel Díaz (capitán de La Salle) y Federico Bruzzone (back de Uni), dialogaron en el programa "La Guinda" (miércoles de 20 a 21.30 por FM Láser 92.5) en la previa a este interesante duelo.



Respecto al momento actual del elenco de Cabaña Leiva, Díaz de 28 años, comentó: "En general nos sentimos bien, venimos entrenando con un grupo bastante amplio de jugadores los lunes, martes y jueves. Estamos con confianza más allá de los resultados que no se vienen dando, pero tenemos la certeza que ya van a llegar. Hay muchos chicos jóvenes que están con ganas y necesitamos un triunfo para consolidarnos. Hay momentos de un partido que nos perdemos y no encontramos el rumbo. Ahí es donde tenemos que meterle ganas, no pensar en negativo e intentar que las cosas salgan. Nos viene sucediendo en varios partidos".

Universitario intentará, de visitante, mejorar el rendimiento para obtener un resultado positivo.Foto: Luis Cetraro.





En esa sintonía, Bruzzone (25 años) dijo: "Estamos bien, pero nos encontramos en un punto que nuestro equipo también tiene falta de experiencia. La primera división del TRL es muy pareja. A nosotros no se nos dieron un par de partidos por dos o tres puntos contra los que hoy son los punteros. En momentos decisivos es muy importante saber marcar, cómo manejar la pelota. Es decir, ajustar ciertos detalles para que se nos empiecen a abrir más las puertas y ganar más confianza. Nos está costando el orden. Llegan momentos en los que estamos desorientados y nos cuesta volver. El torneo es largo y ganando en confianza empezaremos a mejorar en esos aspectos".



En relación al rival en turno (La Salle), el polifuncional back del "cuervo" aseguró: "Siempre es un rival muy duro. Hoy somos dos equipos necesitados, porque no tuvimos los resultados esperados. Ellos siempre tuvieron un juego parejo entre sus forwards y sus backs. Debemos mejorar la obtención para poder darle chance a nuestros tres cuartos de jugar un poco más y tener la posibilidad de generar daño al rival".



En tanto, Díaz, se refirió más a lo deben "afinar" para el próximo partido. "Estamos bastante flojos en la definición. Llegamos cerca del ingoal, pero nos falta claridad en esos últimos metros. Para este sábado nos propusimos lograr la mayor cantidad de tries posibles. Creo que vamos a hacer un lindo partido. No tengo dudas que quien gane la batalla de los delanteros será, probablemente se lleve el partido".





Segunda completa

El resto de los partidos de la segunda categoría serán los siguientes: CRAR – Tilcara (Pablo Belén), Alma Juniors – Caranchos (Fabián Prats) y Logaritmo - Jockey VT (Mauro Rivera).



Posiciones: Jockey (VT) 21, Logaritmo 19, Caranchos 15, CRAR 11, Tilcara 10, Alma Juniors 9, Uni (SF) 8 y La Salle 4.

Primera División



El nivel superior tendrá su octava jornada este fin de semana. Luego de lo que fue la victoria como local en el clásico ante CRAI, Santa Fe Rugby visita a Uni de Rosario. Partido que tendrá a Leonidas Diez como réferi.



Por su parte, los "Gitanos", recibirán al seguidor inmediato del líder Estudiantes. Hasta la Autopista llegará GER. EL entrerriano Juan Ballesteros dirigirá el encuentro.



El puntero e invicto, CAE, visitará a Provincial (Agustín Suárez Silva), Rowing será local de Jockey (Facundo Gorla) y Duendes hará lo propio con Old Resian (Federico Longobardi).



Posiciones: Estudiantes 33, GER 24, Duendes y SFRC 23, Old Resian 18, CRAI 17, Jockey 15, Uni (R) 14, Rowing 7 y Provincial 2.

Tercera División



El tercer nivel del TRL tendrá a los representativos de la Unión Santafesina de Rugby jugando como locales.



En su cancha frente al Parque del Sur, Querandí recibirá a Los Pampas de Rufino (Exequiel Adrover) y Cha Roga, en Santo Tomé, será anfitrión de Gimnasia y Esgrima de Pergamino (Leonardo Del Río).



Además, en Paraná se enfrentarán Capibá ante el Club Universitario de Concepción del Uruguay (Alejandro Garay). Libre en esta fecha quedará San Nicolás Rugby.



Posiciones: San Nicolás Rugby 21, Cha Roga 16, Los Pampas 15, Gimnasia (P) 10, CUCU 9, Querandí RC 4 y Capibá 2.