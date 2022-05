Video: Roma impuso un toque de queda nocturno tras la ola de ataques de jabalíes

En el norte de Roma, un grupo de vecinos denunciaron la presencia de familias enteras de jabalíes recorriendo las calles de la ciudad, por lo que decidieron, ante la falta de una respuesta inmediata por parte de las autoridades, decretar un "toque de queda nocturno".

Los animales "se están acercando cada vez más a la gente, y no solo de noche, sino que pasean por las calles a todas horas del día", aseguró una agrupación de vecinos de Aurelio, uno de los barrios, en el centro oeste de la ciudad, limítrofe con el Vaticano, donde se registró el paso de jabalíes.

Este miércoles, de hecho, una vecina tuvo un encuentro con uno de ellos en el que resultó herida. De acuerdo con su relato, estaba paseando a su perro cuando se cruzó con una hembra de jabalí y sus crías al costado de un basural. "La madre tenía la mirada puesta en mí y entendí que tal vez ella también estaba asustada, así que agarré a mi perro y corrí a esconderme", contó la mujer.

En su intento por escapar, fue mordida por el jabalí. "Estaba sobre mi cabeza, grité y mi perro salió en mi defensa", dijo la vecina, quien fue asistida por un motociclista que circulaba por la calle y luego trasladada a un hospital.

Qui siamo a #Roma , nel Municipio XIV in via Basilio Puoti. Stento ancora a crederci ma la zona nord della Capitale si sta trasformando in un allevamento selvatico di cinghiali. Comune e Regione non hanno davvero nulla da dire? pic.twitter.com/leiRgtuqjP

Ante la preocupación de los vecinos, las organizaciones protectoras de animales advirtieron que los jabalíes no son animales agresivos. Solo se defienden "si se sienten amenazados ellos mismos o sus familias", explicó Massimo Vetturi, director de la unidad de animales salvajes.

Las autoridades de Roma, cuestionadas por los residentes ante la falta de respuestas, anunciaron un paquete de medidas para contener la situación, entre ellas cercar las zonas del parque Insugherata --un pulmón verde del norte de Roma por donde, suponen, los animales acceden a la ciudad-- y realizar la recolección de basura con más frecuencia de lo habitual.

Los jabalíes, oriundos del continente africano son mamíferos que pueden alcanzar hasta 130 kilos y 1.60 metros de largo y fueron introducidos por el hombre en zonas de Europa, América y Oceanía.

Cabe recordar, que en septiembre del año pasado se había registrado una situación similar. En ese momento, la alcaldesa Virginia Raggi acusó a la región Lazio de "falta de previsión y actuación" de sus autoridades para prevenir la llegada de jabalíes, en un nuevo tema que divide a partidos que a nivel nacional forman una alianza.

The video that everyone is talking about in #Rome this week: a dozen wild boar walking calmly through traffic on Via Trionfale. #cinghiali pic.twitter.com/ZrLfK49lOZ