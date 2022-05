https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 05.05.2022 - Última actualización - 21:53

21:45

De no creer

Casilda: se accidentó y volvió a chocar en el mismo lugar en menos de 24 horas

El insólito suceso ocurrió sobre ruta nacional 33 en dirección a la localidad de Sanford. Afortunadamente las personas involucradas no revistieron heridas de gravedad.

Las imágenes de los accidentes en el mismo lugar con menos de 24 horas de diferencia Crédito: Gentileza



Las imágenes de los accidentes en el mismo lugar con menos de 24 horas de diferencia Crédito: Gentileza

Por Alan Vidaña Este jueves se registró un accidente de tránsito entre un auto particular y un camión en la RN 33, en la ciudad de Casilda -departamento. Caseros- . La colisión se produjo a pocos metros del frigorífico Mattievich. Lo sorprendente fue que la noche anterior, uno de los involucrados había sufrido un accidente en el mismo lugar donde chocó esta mañana. “Anoche se produjo un choque frontal entre un camión y un vehículo. A raíz del impacto, el auto terminó en la banquina y la persona que lo conducía debió ser atendida por el SIES. No obstante, esta mañana se produjo otro siniestro vial en el mismo lugar y por desgracia tuvo como protagonista a la misma persona accidentada. Aparentemente, se detuvieron para buscar unas pertenencias que habían extraviado la noche anterior, pero un camión no vio que tenían las balizas y los chocó de atrás”, señaló un miembro del cuerpo de bomberos voluntarios, en diálogo con este medio. Asimismo, pese a la peligrosidad que conlleva un accidente vial en una traza nacional, no hubo que lamentar heridos de gravedad. Por otra parte, la ruta permaneció cortada por algunos minutos, pero más tarde se reanudo el paso. En tanto, el ocupante que había sufrido el accidente el día anterior, es oriundo de la localidad de Chabás.

