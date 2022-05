Gustavo Munúa: "Los árbitros son humanos y se pueden equivocar"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El DT rojiblanco valoró la entrega de sus jugadores y habló de la tensión que aflora cuando se enfrenta a un rival liberado sin compromisos. "Los chicos están creciendo y hoy supieron llevar bien el juego".

El DT rojiblanco valoró la entrega de sus jugadores y habló de la tensión que aflora cuando se enfrenta a un rival liberado sin compromisos. "Los chicos están creciendo y hoy supieron llevar bien el juego".

El uruguayo habló en conferencia de prensa a poco de la victoria ante Oriente Petrolero: "Era un partido muy importante, tres puntos realmente de mucha valía que nos abrían la oportunidad de pasar a ser punteros del grupo".

En cuanto al arranque del juego apuntó: "Era un juego de tensión y nerviosismo, lo bueno es que el equipo en todo momento lo tuvo controlado, más allá que en algunos pasajes estábamos apresurados, ansiosos por convertir, el equipo lo controló todo el partido, más allá de alguna insinuación de ellos, que jugaban sueltos, sin presiones" y agregó que "siempre es difícil jugar contra rivales así, pero el equipo se fue encontrando con situaciones, siguió buscando permanentemente, hasta que llegaron los goles".

Habló del gol anulado: "Una lástima no haber terminado con tres goles de ventaja, que por lo que vi fue un gol válido, además ahí se hubiese roto aún más el partido y a lo mejor podíamos estirar diferencias y una tranquilidad mayor para cerrar el partido".

También se refirió a los árbitros: "Como digo siempre, respaldamos a los jueces, más allá de que en los últimos partidos están pasando situaciones que son incómodas, pero estoy seguro que a la larga todo se va a emparejar y también se van a equivocar a favor nuestro".

Ante la consulta de si se trata de errores humanos dijo: "Creo que simplemente estamos con mala suerte, que los árbitros se están equivocando en contra, también son parte del juego, son humanos, por ahí son muchos partidos y estas cosas pasan. Apoyamos a los árbitros, sabemos su función y tratamos de ayudar y comprender. Todos los partidos son calientes, estamos en etapas decisivas y por ahí aparecen los errores. Los árbitros son seres humanos y esto va a cambiar, nadie va a poder decir nada si se equivocan a favor nuestro".

Como indican los manuales: "de pique al piso", Enzo Roldán concreta el segundo tanto rojiblanco. Foto: Pablo Aguirre

En cuanto a la talla de los rivales destacó: "Lo que están haciendo los chicos no es poco, están demostrando que están a la altura, este es un grupo dificilísimo contra equipos grandes, pero no nos conformamos, vamos por más, vamos por lo que queremos. Reitero: tenemos rivales importantes, se vienen partidos calientes y queremos este desafío, buscamos que el equipo sea competitivo y haga méritos para salir a buscar los partidos, conseguir victorias y que se pueda dar la clasificación".

El DT resaltó que el equipo siempre tuvo el control: "Son partidos especiales, de Copa, hay tensiones, hoy se precisaba ganar, porque por ahí parece que se debe resolver en 10 minutos y no es así, ellos tienen buenos jugadores y llegaban sin presiones, como para arriesgar más de lo normal y esto te puede hacer sentir incómodo. Pero los chicos van creciendo, supieron llevar el partido, por ahí la ansiedad de terminar la jugada nos hacía apurar, a tener un resbalón, pero son cosas de estos partidos. Lo importante es que el equipo está compitiendo, va bien y por buen camino".

Destacó el presente de Zenón que fue figura ayer: "Sabíamos de las condiciones de Kevin, pero ¿quién llega a primera sin tener altibajos? Estoy muy contento por él, hablamos mucho, esperando que llegue a este momento, está madurando, es más constante en lo que sabe hacer, es parte del proceso de él como futbolista, nos viene muy bien, tiene una gran ayuda del cuerpo técnico y de sus compañeros porque hay un grupo muy lindo, competitivo, se nota el compañerismo donde todos ayudan y es importante para poder trabajar".

El entrenador se refirió a los cambios en el arranque: "Son características diferentes, hicimos algunos cambios por toda la exigencia que estamos teniendo en pocos días, por cómo creímos que se iba a dar el partido decidimos por estos jugadores; Porti (Portillo) es un jugador que nos da equilibrio, pero elegimos a Enzo para ir un poco más adelante, más allá de que Portillo es uno de los mejores pasadores que tenemos, está creciendo, pero para este partido queríamos darle un descanso por la seguidilla y la oportunidad a Enzo".

Remarcó el trabajo mental sobre los jugadores: "En el día a día, desde que arrancamos tuvimos una gran conexión con el grupo, eso te la pone muy fácil, son receptivos, tienen ganas de crecer en todo sentido, físicamente, futbolísticamente, sicológicamente, se les inculca el "hay que volver a ganar", y cuando se es joven no es tan fácil llegarles, pero lo estamos logrando, en los entrenamientos, en los partidos, siempre buscando mejorar en todos los aspectos. Estamos aprendiendo, no solo en las derrotas, si no también en las victorias".

Zenón prolonga su gran momento

Kevin Zenón (8) sin dudas la gran figura de la cancha, metió un magnífico centro para Roldán en el segundo. El juvenil ratificó todo lo bueno que había mostrado en sus últimas actuaciones y está dando claros mensajes de haberse ganado un lugar en el equipo titular.

Santiago Mele (7) no tuvo mucho trabajo, pero a su vez le tocó responder en pelotas difíciles, la mayoría con remates desde fuera del área. Como lo viene haciendo desde su debut, trasmite mucha seguridad.

Emanuel Brítez (7) bien en la marca ante un equipo que no atacó mucho, fue muy importante cada vez que se mandó al ataque (siempre con mucho criterio) y de una de esas subidas llegó el primer gol de la noche.

Franco Calderón (7) con la solidez de siempre en el juego aéreo y respondiendo con mucha firmeza de abajo, sin dudas el mejor de la defensa.

Diego Polenta (6) pasó una noche tranquila ya que Oriente Petrolero atacó muy poco y la mayoría de las llegadas fueron con disparos desde lejos.

Claudio Corvalán (5) cometió un grave error al tocar la pelota con la mano estando amonestado (la amarilla la había visto pocos minutos antes) y se fue a los vestuarios. El capitán no estará ante Fluminense. En el juego no había desentonado.

Mariano Peralta Bauer (6) hizo un muy interesante primer tiempo aportando mucho a la hora de atacar, corrió muchísimo y cumplió jugando por afuera.

Juan Ignacio Nardoni (6) venía haciendo un muy buen partido con mucho quite en zona altas y pases filtrados, pisando además el área rival. Estaba amonestado y Munúa decidió no arriesgarlo.

Enzo Roldán (7) en grandes pasajes del juego se vio el jugador que terminó jugando el año pasado y se metió en el corazón del hincha. Quitó mucho y fue siempre para adelante, además llegó al gol, muy buen juego y una marcada recuperación.

Mauro Luna Diale (7) otro de los que no venía bien y ayer mostró algunas "cositas" de aquel jugador que era antes de su larga lesión. Colaboró muchísimo en el medio y siempre llevó peligro a la defensa de Oriente.

Jonatan Alvez (6) no tuvo una gran participación en el juego, pero fue siempre importante en lo que es su gran fuerte: aguantar, jugar de espaldas y darle la pelota a sus compañeros mejor ubicados.

"Necesitábamos ganar y esto buscamos. El grupo le quería dar una alegría a Gastón (González) que es un buen compañero y para mi un hermano; le queríamos dar una alegría antes de que se vaya". Kevin Zenón Volante de Unión

"Siempre estuve tranquilo, lo charlaba mucho con Gustavo (Munúa) para que me diga qué me faltaba para este momento. Creo que esto me ayudó mucho a madurar, tanto en los futbolístico como en lo personal". Kevin Zenón Volante de Unión

"Estamos muy contentos, queríamos estar punteros; nosotros no miramos rivales, sino que le jugamos a todos igual". Kevin Zenón Volante de Unión