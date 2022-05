Falleció Juan Carlos Velázquez, baterista y fundador de Los Iracundos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

“Bebe”, como se lo conocía popularmente, falleció en Ecuador, víctima de un aneurisma en la aorta, en plena gira por ese país. En Uruguay la noticia causó gran consternación y el gobierno inició los trámites para repatriar sus restos.

Falleció Juan Carlos Velázquez, el baterista histórico y fundador de Los Iracundos. “Bebe”, como se lo conocía popularmente, falleció en Guayaquil, Ecuador, víctima de un aneurisma en la aorta, en plena gira por ese país del Pacífico. Había retornado de Estados Unidos, donde con su grupo Los Iracundos cumplió exitosas giras por varias ciudades.

La noticia causó profunda conmoción en toda América, donde Los Iracundos mantienen la misma popularidad ganada ya hace décadas. Entre quienes se acercaron de inmediato en Ecuador se cuenta Abdalá Bucaram, expresidente de Ecuador y muy cercano al grupo.

En Uruguay la noticia causó gran consternación y la Presidencia de la República a través de Cancillería inició los trámites ante el gobierno de Ecuador para la repatriación de sus restos que, de acuerdo a los deseos de la familia, descansarán en su natal Paysandú, según publica el diario El Telégrafo.

Historia de la banda

Los Iracundos surgieron en la ciudad de Paysandú en 1958 y alcanzaron fama internacional a mediados de la década de 1960 con temas románticos juveniles como Calla (grabado el 31 de marzo de 1965), Y la Ciudad Duerme (lanzado el 25 de julio de 1965) Todo terminó, la Juventud, El desengaño (del disco La Juventud), La lluvia terminó, Felicidad, felicidad,Tú ya no estarás, El triunfador y Es la lluvia que cae, tema incluido en el álbum Iracundos en Roma -el más exitoso de esta década- éxitos que los llevan a incursionar, incluso, en el cine, en varias oportunidades como invitados y en una de ellas como protagonistas, en la película Este loco verano donde además interpretaban las canciones de su repertorio.

Su debut se produjo el 10 de octubre de 1961, en el histórico Teatro Florencio Sánchez; en menos de dos años tenían grabado su primer simple en Montevideo, en el sello musical Clave, el cual contenía los temas Retén la noche y Madison. Además grabaron los temas A Saint Tropez y Despierta Lorenzo.

El tema Puerto Montt, composición de Eduardo Franco y Cacho Valdez, es sin duda la canción emblema del grupo, siendo grabada el 16 de octubre de 1968 en los estudios de la RCA en Argentina y presentada en el II Festival Buenos Aires de la Canción el 11 de noviembre de 1968, siendo el más recordado en el mundo de la banda. En los años 1970 reafirman su popularidad con varios discos de oro, por temas como Va cayendo una lágrima, Te lo pido de rodillas, Y te has quedado sola, Chiquilina, Soy un mamarracho, Río verde, Infidelidad es tu traición, Marionetas de cartón, Cada noche mía, Me estás matando, Y me quedé en el bar, Tú me diste amor, Pasión y vida.

En 1972, concurren al Festival de Viña del Mar como invitados. Sacando un álbum por año, y en algunos casos dos, es de resaltar que en esta década el grupo deja las composiciones italianas y empieza a grabar con temas de la autoría de sus integrantes, con un estilo propio. Así también se editan un total de seis álbumes con temas instrumentales, entre ellos Tango joven, donde graban temas del repertorio tanguero, entre ellas Eduardo Franco interpreta El último café. También grabaron varios EP, mini plays y discos de 45. Entre ellos está el mini play Los Iracundos para niños con cuatro temas como Pedimos pido, La mala palabra, Pepito Agustín y Pedrito el mentiroso.

Continuaban grabando año tras año, en toda la década de 1970, con producciones que contenían temas de la composición de Eduardo Franco, Hugo Burgueño, L.Franco y J.C.Velázquez. como son Y me quedé en el bar, Cada noche mía, Como pretendes que te quiera, Fue una fábula.

En 1984 lanzan uno de sus hits más exitosos internacionalmente, «Tú con él», de la autoría de Eduardo Franco, en el álbum del mismo nombre y donde también se encuentra el tema «Las puertas del olvido» que llegó a ser un éxito también en Estados Unidos y buena parte de América.

En 1985, tras su retiro de la disquera RCA Argentina, donde permanecieron más de 20 años, se edita un disco recopilatorio con cinco temas inéditos: «Tu por aquí», «Chocar la misma pared», «Adiós, borrón y cuenta nueva», «No quiero un beso» y «Tú y yo, de igual a igual».

El 20 de marzo de 1985 hizo una gran gira por Bolivia producida por el bajista Hugo Burgueño visitando los departamentos de Santa cruz, Tarija, El Beni, Cochabamba. Participaron en muchos eventos y festivales, como el festival de la canción en Calama (Chile).

Para 1986 el grupo había alcanzado fama mundial, con giras exitosas, lanzando su álbum «Iracundos 86», ya bajo el sello Microfon Argentina (Micsa), con composiciones como «o Me voy o me quedo» y «Pedazos de papel» y posteriormente editan la «Historia de Los Iracundos» un disco único en su contenido con todas las canciones clásicas de su carrera producido por «Eduardo Franco y Hugo Burgueño». Debido a problemas internos se retira del grupo Hugo Burgueño en plena gira en los Estados Unidos.