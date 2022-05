https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Inseguridad en Santa Fe Cuantioso robo en una casa de barrio Guadalupe Delincuentes ingresaron a la propiedad donde violentaron una caja fuerte y sustrajeron dólares, pesos y alhajas de oro.

La zona residencial de barrio Guadalupe sigue siendo castigada por los robos. El último de los hechos sucedió la noche del jueves en una una vivienda de calle Piedras al 6800 donde autores desconocidos violentaron una caja fuerte y sustrajeron una importante cantidad de dinero (en dólares y pesos nacionales), además de otros valores.

Del hecho se tuvo conocimiento poco antes de la medianoche cuando personal policial fue comisionado a acudir el domicilio mencionado debido a que se había producido un hecho ilícito.

Ni bien arribados los agentes entrevistaron a un hombre, de 45 años, quien refirió que junto a su familia se había retirado del domicilio a las 20,30. Dos horas después regresaron y encontraron su vivienda "patas para arriba".

En su descripción la víctima precisó que observó un gran desorden en el dormitorio principal, con un placard apoyado sobre la pared lado cardinal sur y un cajonero ubicado sobre la pared cardinal oeste, los que tenían sus puertas y cajones abiertos.

Agregó que todo se encontraba fuera de su lugar observando que el placar se encontraba corrido de la pared unos 20 centímetros hacia adelante. Desde ese espacio, los moradores señalaron que tenían una caja fuerte, material de chapa, la que estaba colocada sobre la pared cardinal lado este.

Dicha caja estaba violentada y en su interior contenía accesorio varios de material de oro, la suma de tres mil dólares aproximadamente, como así de un cajonero los ladrones se llevaron la suma total de aproximadamente (600.000) seiscientos mil pesos en efectivo, que se encontraba dividida en fajos sobre una pared lado cardinal este.

Con respecto a las aberturas solo se encuentran forzadas las rejas de material caño/chapa de una ventana trasera del patio que da ingreso al living. Todo parece indicar que fue por este lugar que ingresó una persona menuda en su contexto físico.

En otra parte se indicó que en la finca no existen cámaras de seguridad, no posee seguro contra robo y la alarma no había sido activada cuando los moradores salieron esas dos horas.

Los damnificados expresaron que solo les sustrajeron dinero y los accesorios de oro.

Por último el dueño de casa dijo que una vez que termine de corroborar el desorden de su habitación principal, se acercaría a la seccional 8va. para realizar la denuncia.