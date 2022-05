Walter Agosto: "Las cuentas ordenadas son la base para ejecutar programas de gobierno"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ministro de Economía subrayó que Santa Fe cumple las reglas y pautas que establece la ley de Responsabilidad Fiscal. La decisión de mantener salarios estatales sin perder poder adquisitivo. Buscar créditos externos a largo plazo y baja tasa de interés. Destacó que el primer trimestre cerró con 7% de suba de actividad económica y caída en el desempleo.

El ministro de Economía, Walter Agosto, celebra el dinamismo que tiene la actividad económica que le ha permitido a Santa Fe crecer 7% en el trimestre con respecto al mismo ejercicio del año pasado, bajar el desempleo y admite que hay problemas estructurales que pueden amesetar la suba que ahora tiene como protagonistas a los servicios. Defiende la necesidad de mantener el poder adquisitivo en los salarios estatales y se explayó sobre el concepto 'cuentas ordenadas' que utilizó el gobernador Omar Perotti en su discurso ante la Asamblea Legislativa.

- El gobernador resaltó el concepto cuentas ordenadas en su mensaje del domingo último

- El gobernador hizo un resumen muy didáctico de lo que son todas las políticas públicas que el gobierno está desplegando. No estaba hablando de cosas que se van a hacer, en la mayoría de los casos hizo menciones concretas al grado de ejecución de proyectos que no necesariamente son obras. Cuentas ordenadas es la base de sustentación para que todos los programas de gobierno puedan tener un correlato en la realidad y, fundamentalmente, para que tanto el gasto público como la inversión puedan ser sostenidos a lo largo del tiempo. Si la cuentas públicas no están ordenadas uno puede sostener esos programas -lo hemos visto muchas veces- durante un año, dos y después se debe hacer un ajuste, una revisión o suspensión de obras o de programas. El gobernador apuesta a que el esquema de cuentas ordenadas le permita desarrollar sin restricciones esos programas de gobierno. Con el mismo espíritu que hemos llevado adelanta la tarea en el inicio de la gestión nos disponemos para hacerlo también este año.

- ¿Esto de cuentas ordenadas les permite señalar que todo anuncio se concreta?

- La idea es que todo lo que se ponga en marcha sea financiable. Lo que parece un razonamiento económico no lo es, es un razonamiento político y social para que el gasto y la inversión sean dos herramientas centrales del Estado sostenidos en el tiempo y que tiene que ver con la posibilidad de mejorar el bienestar de la gente. Involucra a todas las actividades que tiene el Estado, hablamos de programas, de planes de gobierno, pero tenemos que pensar que es necesario pagar en tiempo y forma los sueldos, las jubilaciones, tratar de que en un contexto complejo en materia de inflación el salario esté siempre cerca y ganándolo por un poquito. Todos estos desafíos no hay forma de afrontarlos si no se tiene un esquema de cuentas públicas razonablemente ordenadas. A pesar de que en Argentina es muy difícil hacer previsiones a mediano y largo plazo, se trata de elevar la mirada aunque sea al próximo ejercicio como para tener un enfoque más integral de la política fiscal.

- ¿Cómo cerró el primer cuatrimestre de cuentas públicas?

- Con un resultado casi equilibrado. La perspectiva de crecimiento de recursos y gastos están en el marco de lo previsto, van corriendo parejos. La provincia cerró con equilibrio el año pasado y estamos proyectando una situación similar para este año. Hay variables macroeconómicas que a veces condicionan esas previsiones, hay que estar atento a lo que ocurre con otras variables: nivel de precios, tipo de cambio, tasas de interés. En un contexto donde la inflación está presionando al alza, posibles modificaciones de estas variables inciden al interior del manejo de las cuentas públicas.

- Firmaron una política salarial hasta septiembre, la inflación está más alta de lo previsto y ya hay gremios que pretenden reabrir la negociación

- Cuando hicimos el análisis con los gremios en febrero - marzo, estábamos avizorando que podía haber un desfasaje y por eso establecimos que la paritaria tenía un alcance temporal -septiembre- y a partir de allí la posibilidad de revisar, sobre todo si hay desfasaje importante para establecer en el último trimestre alguna forma de compensación. Así está previsto y esperamos poder hacerlo. La inflación es un fenómeno nocivo que al fin al del día del termina siendo perjudicial para el salario, para las cuentas públicas. Estamos atento porque no solo hay un problema de desfasaje salarial sino que hay desfasaje en costos que el Estado tiene que asumir sea para comprar víveres como para llevar adelante el plan de obras.

Hubo un colchón importante de arranque y ahora en mayo hay otro aumento que dará un poco más de oxígeno. Tenemos monitoreo y diálogo permanente, siempre hemos tratado de establecer nuestros límites para que la política salarial sea prudente, que se pueda pagar, y siempre con vocación de diálogo y entendimiento con los gremios. Estamos atento a este tema porque sabemos que es tema de preocupación

- El otro tema que se discute y si bien no es su área específica, son las tarifas porque si a Assa y la EPE no alcanza con la tarifa es el tesoro el que las asiste

- Esto ocurre pero también forma parte de la estrategia de gobierno. Durante el 2020 hubo un congelamiento de tarifas y las transferencias del Tesoro a las empresas tenía nombre y apellido: 'compensación por congelamiento tarifario'. Esa decisión la adoptó el gobernador porque había un gran problema en el ingreso de las familias y el Estado tenía que tratar de mitigarlo. Lo que en 2021 se empezó a hacer dista mucho de poder recuperar lo perdido y el nivel inflacionario. Todos los incrementos previstos están por debajo de la inflación porque todavía los ingresos familiares y la rentabilidad empresaria sigue de algún modo afectados , especialmente en algunos sectores, por efectos de la pandemia. De movida, el Estado asume que hay una situación que genera déficit para esas empresas y que tiene que compensar transitoriamente. Por el momento esa política está definida y la venimos cumpliendo.

"Santa Fe quiere tomar créditos en moneda extranjera en la medida que tengan largo plazo de devolución y baja tasa de interés". Foto: Pablo Aguirre

- El gobierno dio incentivos a varios sectores, el gobernador anunció la prórroga de otros especialmente para el sector industrial que para el Estado tiene costos también

-Se denomina técnicamente `Gastos tributarios' que son los recursos que el Estado deja de percibir por establecer regímenes impositivos diferenciales que tienen por objetivo o promover la actividad económica en general o una actividad en particular. Lo que anunció el gobernador está vinculado con ampliar los beneficios que actualmente tiene el régimen de promoción industrial. Era necesario permitir mayores beneficios e incorporar mayor cantidad de industrias teniendo en cuenta que en la provincia el entramado de pymes es predominante y sobre todo predominante para niveles de empleo. La apuesta es mejorar el incentivo para la industria manufacturera.

- La OMS no declaró el final de la pandemia, de todos modos estamos saliendo. ¿El costo total de la provincia en Covid lo tienen medido?

- No, porque creo que todavía falta un poco para el final. Vamos observando con detenimiento lo invertido porque tanto en 2020 y 2021, el gasto público estuvo muy determinado por la pandemia. Aún existe un conjunto de mecanismos que están vigentes y hasta no tener la certeza de que hemos dado la vuelta de página por completo, en la provincia se mantienen, para estar atentos. No solo habrá que computar los recursos asignados al presupuesto de Salud, sino una gran cantidad de recursos que el Estado dejó de percibir por efecto de la pandemia tanto de empresas como familias. Estas desgravaciones fueron terminando en marzo pero hay componente de gasto, de insumos, infraestructura, recursos humanos que están vigente y no tenemos apuro por prevención y responsabilidad.

- La gestión tomó crédito con la CAF para el plan de conectividad, con el BID para las defensas de San Javier y con el fondo kuwaití para acueductos. ¿Santa Fe no le tiene miedo al crédito externo?

- No. Usted mencionó todos créditos con organismos. La Argentina, y Santa Fe, si tuvieran que buscar financiamiento en dólares en los mercados tendrían que tomar a una tasa sideral. La provincia hace una búsqueda estratégica, inteligente, en determinados organismos que puedan tener recursos y a los que les interesan prestar a Santa Fe porque han tenido otras experiencias o porque ven que la provincia está bien desde el punto de vista fiscal y ha honrado sus obligaciones. Había mucho interés en ver lo que iba a pasar con Santa Fe con el vencimiento de deuda que tuvo en marzo y se pudo pagar. Esos organismos hoy no tienen una oferta de crédito muy significativa pero lo que la provincia trata de hacer es una complementariedad de esos fondos para permitir ir financiando proyectos que, individualmente, tal vez no sean de gran envergadura pero que si no tuviera ese financiamiento, sería muy difícil financiarlo desde el Estado provincial. El punto central es que Santa Fe quiere tomar créditos en moneda extranjera en la medida que tengan largo plazo de devolución y baja tasa de interés.

- Volviendo al inicio, la obra pública en marcha hoy no corre peligro de falta de financiamiento

- No, no. A veces hay que ir viendo cronología y programación. El gobernador tiene en cuenta esas cuestiones. La provincia podría licitar más proyectos de obras pero también tenemos que tener en cuenta la posibilidad de dar financiamiento sostenible para que después no haya dificultades. Todo lo lanzado y que va anunciando es porque tiene el financiamiento.

Santa Fe tiene un nivel de obras significativo cuanti y cualitativo. Es un programa de infraestructura transversal: salud hasta educación pasando por vial, hídrica y energética. La Nación hace aportes para obras que ejecuta la provincia y otras directamente las ejecutan ellos. Hoy Santa Fe tiene un nivel de inversión pública importante, con una cobertura geográfica bastante equilibrada. Estamos conforme.

Monitoreo

Agosto resalta que Santa Fe "cumple con las distintas reglas y pautas de comportamiento que la Ley de Responsabilidad Fiscal y buenas rrácticas de Gobierno establece para las cuentas fiscales y financieras, tanto en sus parámetros cuantitativos como en los cualitativos, vinculados específicamente a transparencia y difusión de información". Acota que dicho cumplimiento se pone de manifiesto en los distintos informes de Evaluación y Seguimiento que elabora el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, órgano encargado de la verificación del cumplimiento de las pautas establecidas".

Economía en movimiento

El ministro de Economía tiene unas pocas planillas en su mesa de trabajo. "Los datos del primer trimestre están mostrando que la actividad económica de la provincia creció 7% comparando con el primer trimestre del año pasado. Se observa que sectores como construcción e industria que fueron los dinámicos en 2021, ahora registran un crecimiento menor al del año pasado. Se observa, en cambio, que el sector servicios que estuvo amesetado en 2021 (comercio y gastronomía) tiene una dinámica muy importante". Agosto admite que "esa tasa de crecimiento importante probablemente tienda a disminuir un poquito en la perspectiva del año, pero es una tasa de crecimiento buena. El fenómeno inflacionario puede generar un amesetamiento en el nivel de actividad".

Agosto marca que "teníamos una necesidad de crecer muy grande por la fuerte caída de la pandemia y por la caída que venía de años anteriores. La economía argentina cae desde 2018 inclusive, de allí la necesidad de seguir creciendo. Si la economía argentina pudiera crecer de manera estable durante algunos años a una tasa del 4 o 5% sería una muy buena noticia" y allí entran en juego algunas condiciones estructurales.

El otro dato que resalta es el empleo. "Estamos viendo un dinamismo importante en la actividad que se registra en la tasa de empleo registrado al que monitoreamos mensualmente. Lo otro que miramos es que la provincia ha tenido una baja muy importante en la tasa de desocupación. Hemos alcanzado el 18% en Rosario en el segundo trimestre del 2020 y ahora en la medición del cuarto trimestre del año pasado estaba en 7%. La provincia tuvo 19% y ahora está en el 6%".

En cuanto a la recaudación nacional admitió que en el primer cuatrimestre no hubo caída en términos reales y que la recaudación propia acompaña. "El nivel de actividad y el incremento de precios se recepta en la recaudación", agrega.

Deuda

- ¿Santa Fe está cerca de cerrar el acuerdo con nación por la deuda?

- Estamos cerca. Hemos tenido avances. En otras oportunidades he dicho que estamos dando pasos porque es una negociación de una deuda importante, en un contexto económico de frazada corta. Enfáticamente reclamamos el cumplimiento de la sentencia, la nación tiene sus restricciones fiscales. Se han dado pasos importantes, falta todavía para poder terminar de acordar la modalidad de pago. Hay una buena perspectiva

La Corte definió mecanismos de actualización, hemos establecido como marco el cobro de acreencias en títulos públicos que ajusten por Cer para preservar el capital. Tenemos que ver cómo ordenamos los flujos a lo largo del tiempo para que los bonos que nos entreguen generen flujos que conformen a la provincia. En esto estamos trabajando.