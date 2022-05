La falta del VAR, una ausencia que se hace más grande

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Confederación Sudamericana quiere evitar errores arbitrales en las próximas ediciones de las copas. ¿Se viene la asistencia tecnológica en la fase de grupos?

Los errores arbitrales de las últimas dos semanas en las Copas Libertadores y Sudamericana llevaron a la Conmebol a reunirse para abordar el tema. Ya no está el brasileño Wilson Seneme como responsable de los árbitros, sino el paraguayo Enrique Cáceres, pero la preocupación continúa. Sobre todo, a partir de las críticas desde los cuatro puntos cardinales del continente por la ausencia del VAR en la fase de grupos de ambos torneos.

Hay quienes piensan que con la ayuda tecnológica las fallas de los hombres de negro podrían subsanarse: el gol de River ante Colo Colo en Santiago de Chile no hubiera subido al marcador por la infracción de Paulo Díaz en la génesis de la jugada y el árbitro peruano Kevin Ortega hubiera, al menos, revisado su sanción del penal a favor de Boca en el partido ante Always Ready. Con la asistencia de video, además, Colón le hubiera ganado a Olimpia en Asunción del Paraguay: las líneas del offside hubieran demostrado que los dos goles anotados por el conjunto sabalero fueron lícitos. El partido, sin embargo, terminó 0 a 0.

El último eslabón de las polémicas arbitrales que involucra a equipos argentinos es la jugada entre Héctor David Martínez (River) y Renato Kayzer (Fortaleza) en la que todo el conjunto brasileño pidió penal. El uruguayo Esteban Ostojich, árbitro del encuentro disputado en el estadio Castelao, no dio nada y ordenó seguir el juego. Las imágenes muestran un contacto entre los futbolistas, que bien podría haber sido interpretado como infracción en caso de haberse revisado a pie de campo. Pero, como ocurre desde el estreno del VAR en 2017, en la fase de grupos de la Libertadores los árbitros están solos. Sin asistencia.

Las razones de la Conmebol

"Es una cuestión de logística pura. No hay capacidad de dotar con VAR a todos los partidos de esta fase de grupos. Hay una imposibilidad técnica", explicaron desde Luque, donde está emplazada la Conmebol. Un detalle más: la Confederación Sudamericana invirtió más de US$ 2 millones en el edificio arbitral que está junto a la sede administrativa. Se usó para capacitar a los árbitros provenientes de los diez países de Sudamérica. Allí pueden verse en tiempo real hasta cuatro partidos en simultáneo: hay lugar para árbitros de VAR, asistentes y operadores de video.

"Hay un segundo motivo por el que no puede empezarse ahora con el VAR en la fase de grupos: no hay suficientes árbitros capacitados", aseguraron las fuentes de la Conmebol. De todas formas, esta razón no es tan importante como el impedimento técnico: "En primera, segunda y tercera fase podría haber VAR, pero sería aún peor cortar ahí y dejar sin VAR a la fase de grupos y volver con el sistema en octavos de final. Directamente, entramos en octavos de final por una cuestión logística. Ojalá tuviéramos ya el VAR en fase de grupos. Y viendo lo que pasó en las últimas semanas, todos lo queremos", se sinceraron desde Luque.

Nadie logró entender por qué le invalidaron a Unión lo que hubiera sido el 3-0 ante Oriente Petrolero en la Copa Sudamericana. Foto: Gentileza

De todas maneras, el cambio sería a partir de 2023 y estaría incluido en la licitación del sistema: la empresa que se haga cargo del servicio (hoy lo provee MediaPro, flamante dueña de las tres licencias de Fox Sports en la Argentina tras la aprobación por parte del gobierno argentino del plan de desinversión presentado por Disney) deberá tener la capacidad suficiente para hacerse cargo del VAR en todos los partidos. La Conmebol, como hizo hasta acá, aportará los árbitros y todos los auxiliares necesarios para que la tecnología pueda funcionar.

Más allá de los errores vistos durante las últimas semanas, en Conmebol también aseguran que "ya es imposible" incluir al VAR en los partidos que restan de la fase de grupos y que serán decisivos para clasificar a los equipos a los octavos de final. "Se va a buscar para el año que viene. En este 2022 el VAR comenzará en octavos y eso es imposible de cambiar", aportaron desde Paraguay. La decisión, entonces, parece tomada. Aunque recién se confirmará cuando se lancen los pliegos para la licitación del servicio de VAR de cara a la próxima edición tanto de la Libertadores y Sudamericana.