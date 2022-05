https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 07.05.2022

El documento final afirma que el espacio nace con vocación transformadora de la realidad y con el objetivo de contribuir con la gestación de un nuevo radicalismo con visión nacional y federal, diagnósticos claros y capacidad de gestión. Martín Lousteau en la apertura y Maximiliano Pullaro en el cierre.

Plenario nacional en Santa Fe Una sociedad moderna y de iguales, el desafío de Evolución Radical

"Evolución es un espacio que nace con vocación transformadora de la realidad, con el objetivo de contribuir con la gestación de un nuevo radicalismo. Uno que tenga una visión nacional, diagnósticos claros, capacidad de gestión, y visión federal" dice uno los párrafos salientes del documento conocido a última hora del sábado, al final del primer encuentro nacional de Evolución Radical, sector que tiene como uno de sus referentes al senador porteño Martín Lousteau.

Fue el corolario de un multitudinario encuentro que tuvo por escenario el camping de UPCN en Colastiné donde llegaron dirigentes de casi todas las provincias argentinas y donde hubo fuerte presencia santafesina donde el presidente del comité provincial, Felipe Michlig estuvo en la apertura y el diputado Maximiliano Pullaro en el cierre.

"No somos contra nadie, no es contra una persona, es contra un método, el método de achicar las cosas, de quedarte con las llaves de un partido o una provincia, entonces, en lugar de encontrar los mejores candidatos para ganar, administrar eso", resaltó Lousteau sobre los alcances del desafío del sector. Evolución dejó en claro en la jornada la decisión de utilizar la PASO para dirimir candidaturas en las provincias e incluso a nivel nacional. El propio Lousteau viene señalando que competirá por la jefatura de gobierno porteño; Pullaro por la gobernación de Santa Fe, Rodrigo de Loredo en Córdoba, Pablo Cervi en Neuquén, entre otros.

"No tenemos miedo de competir ni de que nos convenzan de que estamos equivocados" advirtió el senador porteño en la previa, en una rueda de prensa junto a Michlig, Pullaro y los diputados Martín Tetaz, Emiliano Yacobitti y Danya Tavela.

El planteo de Lousteau parte de señalar que uno de los problemas de la Argentina es el Estado que en su calidad se fue degradando a través del tiempo. "Gasta mucho más y brinda menos; al gastar más, necesita cobrar más impuestos. Con este Estado tirando más plata no se resuelve la pobreza porque lo que se viene haciendo no sirve para sacar gente de la pobreza e incluso crea más pobreza. Además, si no hay impuestos más bajos no se generan puestos de trabajo en cantidad y calidad. Hay que cambiar la cultura política con la cual abordamos el Estado". Hizo notar que "cuando la economía no funciona todo el mundo se acerca al Estado y se lleva una parte del Estado a su casa" y puso el ejemplo de gremios, abogados laboristas, empresas, la política, movimientos sociales.

El senador porteño explicó su mirada sobre quiénes deben ser los postulantes en 2023: "Cuando hay buenos candidatos el deber de nuestro espacio político es apuntalar a esos candidatos. Juntos por el Cambio va a ser mejor si el radicalismo es mejor, y puede ser mejor". Aclaró que el sector "está todo el tiempo buscando candidatos, no marketineros, pero que vienen de afuera" y puso el ejemplo de Tetaz quien señaló "Evolución es un espacio que busca ganar, que busca construir poder para transformar las cosas".

Lousteau aclaró que no son pesimistas sobre el futuro de la Argentina "el país tiene alternativas concretas pero hay que abordarlas desde la realidad y es gestionando el Estado", resaltó. No dejó de ponderar al trabajo del radicalismo de Santa Fe, poniendo como ejemplo el acto de cambio de autoridades cuando asumió Michlig "ví potencia política". Pullaro marcó que en Santa Fe, 140 de los 150 intendentes y presidentes comunales radicales pertenecen a Evolución.

"Nos abrimos a la sociedad y queremos candidatos de afuera con vocación política, no marketineros" y destacó que hoy el radicalismo "tiene muy buenos gobernadores y cientos de intendentes que están haciendo muy bien las cosas. Los vecinos ven buenas gestiones y eso no se traduce en la percepción nacional sobre los radicales". No fue casual que en los paneles de la jornada haya intendentes en todos los paneles.

"Argentina necesita recuperar confianza y acuerdos que marquen un sendero en el tiempo. Parafraseando a (Matías) Almeyda 'dame once que tengan fuerza, ganas y que sepan administrar' y nos animamos a dar peleas, peleas que hay que diagnosticar bien… no creemos en diagnósticos facilistas".

El documento final destaca que "queremos una sociedad moderna y de iguales. Ni moderna para pocos ni iguales en la mediocridad. Y para eso es imprescindible reconstruir un Estado riguroso en la administración y sensible en sus prioridades. Ningún país ha podido progresar y mejorar la calidad de vida de sus habitantes de manera sostenida si su Estado funciona cada vez peor. Y esto es lo que nuestro país está padeciendo. Pero tampoco sin Estado. El desafío es reconstruir nuestra Nación refundando nuestro Estado con otra cultura política".

Programa

Felipe Michlig, Martín Lousteau y Rodrigo De Loredo tuvieron a su cargo la apertura del primer encuentro nacional de Evolución Radical en UPCN. Luego hubo paneles sobre Economía, Educación, Modernización del Estado, seguridad y justicia; Agroindustria, energía y ambiente sustentable; Desarrollo local y ambiente sustentable; Situación política territorial y construcción de Evolución. El panel de cierre sobre el desafío de gobernar tuvo como expositores al senador por Catamarca, Flavio Fama; a Tetaz, Tavela y Pullaro.

Principios

El documento final de Evolución plasma los principios que aplica y que defenderá fuertemente el sector.

Incorporar nuevos referentes y favorecer esquemas que permitan el crecimiento

Todos los liderazgos son desafiables y las PASO son siempre el mejor método de selección de candidatos.

Quienes fueron avalados por el voto de la sociedad merecen y deben ocupar lugares de representación institucional y partidaria.

Fortalecer a los radicales con potencial y darle acompañamiento nacional a su desarrollo como dirigentes.

Enfrentar la misoginia estructural que hoy persiste en la UCR y luchar por una plena igualdad de género y ampliación de derechos.

Promoción de políticas de cuidado del ambiente, energías limpias y la lucha contra el cambio climático.

Impulsar la participación protagónica de jóvenes.

* Fomentar una discusión más rica sobre el diagnóstico, las propuestas realistas y la formación de dirigentes para gestionar con una visión innovadora, transparente y en diálogo entre lo local, lo provincial y lo nacional.