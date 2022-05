"Lo de González terminó siendo algo justo para todos"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 08.05.2022 - Última actualización - 09.05.2022 - 9:58

10:14

A partir de la grave lesión de "Picotón", Unión cobra menos dinero, tiene a futuro un solo bono a favor para recupero (acorde al porcentaje de partidos que juegue) y al pibe le firmaron un año más de contrato: son cuatro en total.

Resulta realmente muy complicado poder tener una declaración oficial de cualquiera de las franquicias que componen el fútbol profesional de los Estados Unidos, por los famosos protocolos de manejo y funcionamiento que establece la MLS (Major League Soccer). Sin embargo, luego de tanto insistir, El Litoral logró la entrevista exclusiva, uniendo imaginariamente Sata Fe con La Florida, que será el próximo destino de Gastón González, la joyita de Unión que fue transferido en una cifra cercana a los tres (3) millones de dólares limpios para las arcas tatengues.

Como se sabe, a partir de la grave lesión (se rompió el ligamento y estará varios meses sin jugar) en su último partido con la camiseta de Unión, se volvieron a redactar algunos puntos principales del millonario contrato. Algo lógico, porque "Picotón" tenía que sumarse a Orlando City el 3 de mayo y ahora recién lo hará en campo desde 2023.

Unión terminará percibiendo un monto menor de los 3.3 millones de dólares "limpios" iniciales, antes de grave lesión; pero tiene un solo bono a favor con capacidad de ingreso y recupero de esa pérdida: dependerá del porcentaje de partidos que juegue "Picotón" en el país del norte. Eso es lo que "pierde" Unión, por llamarlo de alguna manera.

En cuanto a Orlando City, considerando el perjuicio de un jugador que estará "parado" todo un semestre, la franquicia americana se hace cargo de un año más de contrato salarial de Gastó González. Lo que en un primer momento eran tres años, ahora son cuatro: 2022/2023/2024 y 2025. A partir de allí, entre Orlando City y "Picotón" hay tres ventanas de renovación por tres años hacia adelante, con tope al año 2027.

Este informe exclusivo de El Litoral, explica el título de la entrevista inédita con el Director Deportivo de Orlando City, Ricardo Moreira, quien habló de una "negociación demorada, pero honesta y justa para todas las partes".

Antes del mano a mano especial para Argentina, desde el corazón de la MLS, vamos a conocer un poco al entrevistado. "Para Ricardo Moreira, ser el director de escultismo de Orlando City SC es algo más que mirar a un jugador y decidir si es lo suficientemente talentoso para jugar para los Leones", afirman los colegas americanos.

“Eso es algo que traje al club, creo... una búsqueda activa”, dijo Moreira a Pro Soccer USA. “Muchos clubes (funciona en algunos lugares, otros no), tienden a reaccionar a las ofertas de los jugadores de otros clubes, de agentes, etc. Me gusta hacer lo contrario”, dice el hombre que "bajó el martillo" par que Gastón González desembarque en la MLS.

Moreira ve “cinco o seis” partidos por día y está casi siempre en los entrenamientos en Orlando y afirma que, en parte, para ser un exitoso director de reclutamiento "hay que construir una red de contactos en todo el mundo".

“La mía es una historia divertida, porque en realidad empecé como abogado deportivo”, dijo Moreira, quien nació en Brasil. “Trabajé para la firma de abogados de deportes más grande de mi país. Una de las más grandes de Sudamérica. Estuve allí durante 10 años. Estaba coordinando el departamento de deportes allí. Eso me ayudó a ponerme en contacto con muchas personas con las que normalmente no me pondría en contacto”.

En 2010 se propuso estar “del otro lado del mostrador”. Le encantaba ser un abogado de deportes, pero quería hacer algo nuevo. Entonces, consiguió su MBA en gestión deportiva y cambió su carrera. Llegó a la MLS desde el poderoso Gremio de Porto Alegre, donde fue director deportivo. Primero, lo contrató el Columbus en 2016, donde se convirtió en el jefe de reclutamiento de jugadores del club y en el gerente de relaciones internacionales.

“Es un trabajo totalmente diferente, 100 por ciento”, dijo Moreira sobre la transición del fútbol en Brasil a la MLS. “Pero, es realmente genial. Creo que fue realmente un reto".

Siempre repite que estar en cada práctica es parte de su trabajo. “El escultismo no termina en el aeropuerto”, dijo. “Queremos traer al chico y tú quieres asegurarte de que ese chico se ajuste a la ciudad, al club y al campo”.

En mi caso particular y como periodista del área Deportes, vengo intercambiando desde la redacción mensajes con el Director Deportivo de Orlando City desde diciembre del año pasado cuando El Litoral anticipó lo que Luis Spahn, Gustavo Goñi (agente FIFA) y el mismo jugador escondían con más de siete llaves: el interés de Orlando City por Gastón González.

Ahora, con el pase sellado, Ricardo Moreira elige al diario de Santa Fe para hablar en exclusivo para Argentina.

-Se terminó la novela, Ricardo. Después de muchos meses, idas y vueltas; goles, lesiones, sonrisas, lágrimas. Finalmente, como anticipó El Litoral en diciembre de 2021, Gastón González será jugador de Orlando City en MLS

-Un gusto hablar con ustedes Dario (sin acento, obvio), pido disculpas por mi "portuñol". Es un gusto hablar para Santa Fe y Argentina de Gastón González: es un placer para nosotros tenerlo acá muy pronto en Orlando, después de todo lo que pasó. Fue una negociación complicada y demorada como siempre pasa en todas las negociaciones. Orlando City defendió los intereses de su club y Luis hizo lo mismo por el lado de Unión, como debe ser. Y los agentes del jugador y el jugador mismo defendiendo a las dos instituciones, además de sus intereses personales para la carrera del jugador, algo que importa y mucho. Fue una negociación demorada pero honesta y justa, porque me parece que todas las partes se pusieron de una manera muy profesional. Siempre nos encantó la postura de los agentes y del jugador. En cuanto a Unión, sabemos que tenemos las puertas abiertas en el futuro, de la misma manera que acá en la MLS las tiene Unión con nosotros.

-Estamos ya a casi nada de la operación quirúrgica de Gastón González de parte del Dr. Jorge Batista. ¿Cómo son los pasos a seguir de ahora en más de parte de Orlando City en comunicación con Unión y con su agente Gustavo Goñi?

-Nosotros en Orlando estamos tranquilos que Gastón está en buenas manos de uno de los mejores doctores en términos de jugadores de fútbol en el mundo, que es Jorge (N.deR: Batista, médico histórico de Boca Juniors). Nosotros enviamos a la Argentina un profesional nuestro, un fisioterapeuta, que va a estar acompañando los primeros pasos de Gastón después de la cirugía, en las primeras semanas de recuperación que son las más importantes. Eso lo hará con todo un grupo de trabajo ahí en Argentina. Calculamos dentro de un mes que Gastón ya estará instalado acá en Orlando, viviendo con nosotros.

-Desde un primer momento, en diciembre de 2021 cuando El Litoral publicó el interés de Orlando City por Gastón González, ¿con qué actores negociaron en nombre de Unión de Santa Fe?

-Las negociaciones de mi parte se iniciaron con el agente del jugador, Gustavo (N.de R.: Goñi, el histórico manejador de Martín Palermo), la gente de su oficina, Matías y Juan. Es gente muy buena y honesta, muy seria en esto del fútbol. Son muy profesionales. En el caso de Unión siempre hablé con Luis (por Spahn), lo mismo: muy profesional y muy buen tipo.

-¿Cómo es la casa de Orlando City donde irá "Picotón" desde Unión a MLS?

-Desde que llegamos en 2019 con Luis Muzzi, presidente de Orlando City, es un equipo que está creciendo mucho, desde las academias pasando por el primer equipo y llegando a los hinchas. En los últimos tres años nos transformamos en un equipo que pelea arriba en la MLS, que tiene su identidad de fútbol y de trabajo. Hay muchos talentos juveniles sudamericanos y jugadores importantes de Europa. Le agregamos mucho trabajo, pasión y amor al fútbol. Viene a una ciudad hermosa, con cultura y mucho turismo. Acá va a crecer como jugador pero también como persona.

-¿Cómo es la hinchada de Orlando City?

-Acá Gastón va a encontrar hinchas muy pasionales, con un estadio hermoso y un promedio de 20.000 ó 25.000 personas en cada juego. Acá hacen ruidos y sonidos los 90 minutos. La gente ya tiene ganas de verlo por la banda izquierda con su potencia y con su calidad, además de su porte físico ayudando al equipo.

- La última: ¿cómo llegaron, realmente, a "Picotón"?

-En el caso puntual de Gastón González, nuestro scout argentino hace tiempo que nos habló de este juvenil de Unión de Santa Fe y empezamos a seguir el día a día. Se trata de una persona que trabaja exclusivamente para Orlando City y que nos maneja dos mercados: el uruguayo y el argentino. Desde el momento que nos habló de Gastón, lo fuimos a ver en vivo un par de veces y lo seguimos por TV. A la par reunimos toda la información profesional y familiar, para tener la certeza que nos va a ayudar mucho, ahora no sólo en 2022 sino en 2023. Queremos que nos ayude varios años a pelear por las copas en la MLS.

-Me queda una más, Ricardo ¿Qué pensaste cuando viste la lesión con San Lorenzo y luego la noticia de la rotura del ligamento de "Picotón"?

-Lo que le pasó a Gastón en Unión son cosas que nos pasan en la vida y pasan en el fútbol. Hay que mirar siempre para adelante

EN PALABRAS

"El intercambio de juveniles entre Orlando City y Unión no son parte del contrato por la cesión definitiva de Gastón González para MLS. Tampoco firmamos para jugar entre los clubes un partido amistoso. Nada de éso está escrito en el contrato, pero hicimos una relación tan sana con Unión que estamos siempre abiertos"

Ricardo Moreira

Director Deportivo Orlando City (MLS)