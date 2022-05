Golden State Warriors venció a Memphis Grizzlies y quedó a un partido de las finales de Conferencia Oeste

Golden State Warriors superó como local a Memphis Grizzlies por 101 a 98 y pasó al frente en la serie de semifinales al mejor de siete partidos (3-2) por los playoffs de la Conferencia Oeste de la NBA.

El partido se jugó en el estadio Chase Center de San Francisco y el sexto juego se desarrollará el jueves a las 0:30 (de Argentina) en el FedExForum de los Grizzlies.

Como suele suceder, Stephen Curry llevó al triunfo a los Warriors con 32 puntos (6-11 en dobles, 4-14 en triples y 8-9 en libres) bien secundado por Andrew Wiggins con 17 y 10 rebotes.

Steph Curry poured in 18 CLUTCH points to lead the @warriors to the comeback win in Game 4 after not having led the entire game! #DubNation@StephenCurry30: 32 PTS, 5 REB, 8 AST, 4 3PM



The Warriors lead the series 3-1

Game 5: Wed. 9:30pm/et on TNT pic.twitter.com/BubBHpz37l