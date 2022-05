https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En la ciudad de Santa Fe Salió por un estudio médico y al volver halló su casa "desvalijada"

"Me dieron vuelta la casa.... se llevaron absolutamente todo", dice con indignación y bronca Carolina T. (41), tras el robo que sufrió en su vivienda de calle Alvear 7600, en el barrio de Guadalupe Oeste.

"El lunes salí de mi casa para hacerme una radiografía a las 11 de la mañana y volví a las 12.15. Lo primero que veo es la puerta abierta desde adentro. También estaba forzada la puerta trasera de mi casa con reja y la puerta de un departamento que está en planta alta".

"Me dieron vuelta la casa, se llevaron absolutamente todo... no podes esconder nada. Yo soy tesorera del Club de Paracaidismo entonces tenemos que contar con un dinero que vamos a depositar luego en una caja de seguridad. Por ese motivo tenía dinero en diferentes monedas en otro maletín. Se llevaron eso, más dinero mío, más computadoras donde tengo información del club y mía. También una computadora de mi hija", agregó.

Más adelante comentó que "en el patio (los ladrones) se habían preparado para llevarse televisores. Y tenían lista una valija con cosas para llevarse pero no sé si fue porque yo llegué en ese momento, pero no se la llevaron. Todo eso quedó tirado en el patio. No obstante se llevaron una bicicleta de mi hija".

Por último la víctima se quejó porque "en este barrio la inseguridad es terrible. Yo vivo con mi hija y uno se da cuenta que te están viendo, controlando horarios. Hay gente que observa si está o no el auto. Cuando hay algún robo, nadie vio ni dice nada. Hace un tiempo me habían robado por la ventana por eso tuve que poner rejas. Y hace un mes me robaron un portón de hierro, super pesado. Por eso ahora entraron por el patio. Ya no sé qué hacer", sentenció.