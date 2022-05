Fernández dijo que Argentina puede proveer alimentos y energía a España

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El mandatario se reunió en Madrid con el jefe de Gobierno de España, Pedro Sánchez. La gira europea continuará por Alemania y Francia.

El presidente Alberto Fernández le planteó este martes al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, la posibilidad de que la Argentina se convierta en "proveedor estable y seguro" de alimentos y energía, en el contexto de la guerra en Ucrania, en una reunión que se extendió durante una hora y veinte minutos minutos en el Palacio de la Moncloa.

"El Presidente hizo hincapié en que Vaca Muerta puede ser un proveedor de gas natural para España y la región", dijo el canciller Santiago Cafiero a la prensa que cubre la gira presidencial, en declaraciones formuladas en la embajada argentina en Madrid.

El mandatario se reunió este martes en la ciudad de Madrid con el jefe de Gobierno de España, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, en lo que fue la primera actividad de su gira por Europa, que luego continuará por Alemania y Francia.

Tras el encuentro, Sanchéz emitió un mensaje a través de la red social Twitter en el que destacó la "empatía" del mandatario argentino en relación a "la situación que vivimos en Europa".

"España y Argentina condenamos firmemente la invasión de Rusia en Ucrania y mostramos nuestro total respeto con la legalidad internacional y el orden multilateral", aseveró el presidente del Gobierno español, en un mensaje que acompañó con una foto junto a Alberto Fernández.

De acuerdo con lo previsto, el presidente Alberto Fernández iba a reunirse el mediodía de la Argentina con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela.

De acuerdo con lo previsto, el Presidente partirá mañana hacia la ciudad de Berlín, en Alemania, donde se reunirá con el canciller de ese país, Olaf Scholz.

En tanto, el viernes al mediodía hora de la ciudad de París se reunirá con su par de Francia, Emmanuel Macron, según confirmaron fuentes oficiales.

Por su parte, el canciller Santiago Cafiero se reunió este lunes por la mañana en Madrid con su par de España, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares Bueno.

Luego del arribo del mandatario y su comitiva a Madrid, Cafiero fue recibido en la sede de la Plaza del Marqués de Salamanca por el ministro Albares Bueno, con quien avanzó temas de la agenda bilateral "con eje en el comercio recíproco y las inversiones" y acordaron seguir trabajando en "otros capítulos importantes de la asociación estratégico", se informó en un comunicado.

Durante el encuentro, Cafiero destacó "el relacionamiento Pyme como un tema transversal, dada la importancia que tienen para la economía argentina" y, asimismo, remarcó que, "en la estructura productiva argentina, este sector es un impulsor para el desarrollo y gran generador de trabajo y, por eso, queremos participar del Plan de Internacionalización de la economía española".

Las PASO para dirimir la disputa con Cristina

En medio de las fuertes turbulencias políticas que atraviesa el Frente de Todos, el presidente Alberto Fernández busca mantenerse alejado de las chicanas y cruces que se reavivaron en la coalición gobernante, al menos por unos días, y destina su atención a fortalecer su vínculo con los líderes europeos durante su gira que incluye a España, Alemania y Francia.

"Yo no me subo a ningún ring. Tenemos mucho que hacer para reconstruir la Argentina y no podemos perder tiempo peleándonos entre nosotros", subrayó el jefe de Estado a un integrante de la comitiva presidencial, minutos antes de abandonar suelo argentino.

Lejos del escenario donde transcurren las disputas políticas de la Argentina, Alberto Fernández reflexionó junto a un colaborador muy cercano respecto de la situación de crisis interna que se vive en el Frente de Todos y consideró que es un tema que "se resuelve en una paso".

"Al final es como yo dije el 17 de noviembre en la Plaza de Mayo que abrí el debate de las internas", puntualizó el jefe de Estado durante el diálogo que mantuvo con un integrante de la comitiva presidencial que lo acompaña durante la gira.

Desde la Casa Rosada consideran que la interna del oficialismo está vinculada a cuestiones puntuales y no acerca de qué modelo de país se busca alcanzar, motivo por el que consideran que la verdadera pelea es con los dirigentes de la oposición y no entre los propios.

Ante el deseo de correr la atención de la interna del Gobierno, fuentes oficiales afirmaron a NA que la gira de Alberto Fernández será "de gran volumen político", y dejaron abierta la posibilidad de que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, pueda sumarse a la comitiva el próximo jueves para compartir un encuentro con el jefe de Estado y empresarios alemanes en la ciudad de Berlín.

Guzmán pide un debate constructivo

El ministro de Economía, Martín Guzmán, planteó este martes la necesidad de lograr consensos a través de un "debate público constructivo", tras señalar que existieron "cuestiones que no funcionaron ni de un lado ni del otro" y aseguró que "vamos a seguir avanzando en la línea que hemos planteado, por el camino que le hace bien a la Argentina".

El ministro también se refirió a la importancia de "anclar expectativas" para bajar los niveles de inflación: "Acá no hay cuentos, esto es ver para creer, y para creer hay que hacer", señaló.

Para Guzmán, la inflación es un "problema histórico" de la Argentina, impulsada por un conjunto de factores que provocan una economía "intranquila e inquieta".

En este sentido, instó a "atacar las múltiples causas" que la generan, porque "de poco sirve el ¨cortoplacismo si después nos encontramos nuevamente con restricciones y nuevas crisis", indicó.

En cuanto a la evolución de los salarios, subrayó que uno de los objetivos macroeconómicos es la "recuperación del poder adquisitivo, con un perfil productivo que sea consistente con las proyecciones de crecimiento económico".

Al momento de referirse al capítulo inversiones, remarcó que la Argentina se encuentra en un momento "histórico", ante una gran oportunidad que hay que aprovechar, particularmente en el sector energético.

Por último, el titular del Palacio de Hacienda expresó su deseo de ¨cumplir con las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional", con el objetivo de "transitar un camino sano" para la economía argentina.