https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 10.05.2022 - Última actualización - 16:45

16:42

Como en Facebook

WhatsApp ya habilitó las nuevas reacciones a los mensajes

Desde esta semana ya se pueden comentar mensajes particulares con una serie de emojis. Si todavía el celular no habilita las reacciones, a pesar de haber seguido los pasos anteriores, puede deberse a que la actualización todavía no está disponible.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Como en Facebook WhatsApp ya habilitó las nuevas reacciones a los mensajes Desde esta semana ya se pueden comentar mensajes particulares con una serie de emojis. Si todavía el celular no habilita las reacciones, a pesar de haber seguido los pasos anteriores, puede deberse a que la actualización todavía no está disponible. Desde esta semana ya se pueden comentar mensajes particulares con una serie de emojis. Si todavía el celular no habilita las reacciones, a pesar de haber seguido los pasos anteriores, puede deberse a que la actualización todavía no está disponible.

WhatsApp ya lanzó su última actualización con la reacción con emoji a los mensajes. Esta novedad ya existe en los chats de Facebook, otra de las aplicaciones que están bajo la órbita de Meta, la empresa liderada por Mark Zuckerberg. Permite, con simples pasos, agregar una respuesta personalizada a un mensaje particular debajo del texto. En una primera instancia son seis las reacciones disponibles, aunque sus desarrolladores ya adelantaron que prevén expandirlas en un futuro. Por ahora, se puede optar entre los símbolos del pulgar en alto, el corazón y los emojis de risa, sorpresa, llanto y agradecimiento. Paso a paso, cómo reaccionar a un mensaje Descargar la versión de WhatsApp más reciente. Entrar en el chat en el que está el mensaje al que quieres reaccionar. Mantener pulsado el mensaje recibido al que quieres reaccionar. Una vez que aparece la ventana emergente con los 6 emojis, seleccionar uno. Qué pasa si no aparece la opción Si todavía el celular no habilita las reacciones, a pesar de haber seguido los pasos anteriores, puede deberse a que la actualización todavía no está disponible.

El Litoral en en