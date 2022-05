Creando Conciencia: un programa de trabajo ambiental que crece en Rafaela

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Esta iniciativa lleva 14 años ininterrumpidos en la ciudad, con acciones de educación y concientización que promueven el cuidado del ambiente, a partir de la articulación institucional y la participación de diversos actores.

Sobre la base del trabajo que el Instituto para el Desarrollo Sustentable (IDSR) lleva adelante en relación a la gestión integral de residuos en la ciudad, la secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso, se reunió con el nuevo grupo de Promotoras Ambientales y el presidente del barrio Barranquitas, Esteban Ramírez. El objetivo fue conversar sobre las acciones y registros realizados en ese sector.

Las Promotoras Ambientales del programa Creando Conciencia son estudiantes que conforman el equipo de trabajo en el territorio y desarrollan a diario intensas acciones de concientización y educación. Las mismas tienen lugar en barrios e instituciones educativas, sociales, deportivas y culturales.

En este caso, finalizado el trabajo de verificación diferenciada de residuos en los hogares del Barranquitas, se congregaron en la plaza del barrio para evaluar el recorrido y la recepción de los vecinos, en conjunto con la vecinal.

Al respecto, María Paz Caruso destacó: "Estuvimos en la plaza del barrio Barranquitas conociendo al nuevo grupo de promotoras ambientales. Ya hace 14 años que se lleva adelante el programa Creando Conciencia. Para nosotros es un espacio fundamental de educación ambiental, donde las promotoras, que en su mayoría son estudiantes del Instituto Superior del Profesorado de Rafaela, pueden llevar adelante la concientización puerta a puerta, explicando distintas cuestiones que fundamentalmente tienen que ver con la gestión integral de residuos".

"También realizan visitas a escuelas, visitas educativas en puntos ambientales y otras acciones fundamentales para poder promover en jóvenes, en pequeños y en las instituciones el compromiso con la sustentabilidad. No solo es muy importante para el municipio contar con este grupo de Promotoras Ambientales, sino también para ellas una oportunidad para poner en práctica lo que aprenden en sus carreras de estudio"; agregó.

Por su parte, Ramírez señaló: "La idea es que el barrio esté más limpio y que podamos hacer un mejor trabajo conjunto entre la vecinal y el municipio para que la basura no esté en el piso y para que el espacio común no esté sucio. Por eso me parece un trabajo excelente lo que hacen las Promotoras Ambientales; el hablar con los vecinos, que les hagan tomar conciencia y conocer cómo y cuándo sacar los residuos, en qué horarios, para que el vecino sepa y conozca".

Experiencia en el sector

Melina, una de las Promotoras Ambientales, dijo: "La verificación consiste en ver los domicilios que tienen bolsas en sus canastos y nos acercarnos a hablar con los vecinos para saber el motivo por el que están esos residuos ahí. Además, les dejamos un folleto para informar acerca de los días y cómo la pueden separar si es que la información no está clara. La recepción del mensaje por parte de los vecinos es muy positiva".

Por su parte, Candela destacó: "Cuando hacemos este trabajo vamos directamente al punto específico, donde está la bolsita para conversar con los vecinos y analizar las razones. Es muy importante comunicarnos desde el municipio con los barrios para hacer un trabajo conjunto en los hogares, con los vecinos y por la ciudad. El objetivo es mejorar la calidad de vida, tener una ciudad más limpia y que los residuos lleguen mejor al Complejo Ambiental".

Concientización ambiental

Entre las actividades que realizarán este grupo de jóvenes, están las visitas a escuelas de todos los niveles e instituciones sociales, culturales y deportivas. También las visitas puerta por puerta en todos los barrios para informar cómo se separan los residuos, los servicios y establecimiento para la disposición con los que cuenta la ciudad y canalizar consultas vinculadas con la temática.

Asimismo llevarán adelante recorridos ambientales por puntos verdes de la ciudad, la atención en dispositivos ambientales y la verificación diferenciada en cestos domiciliarios.

Las jóvenes participan en diversos eventos y espacios de intercambio, en articulación con las instituciones. De ese modo llegan a diferentes sectores y actores de la ciudad, además generan espacios de encuentro y aprendizaje con propuestas sustentables, educativas, lúdicas y creativas.

Por último, cabe remarcar que son responsables también de la concientización en los hogares sobre dengue y de la atención del Punto Verde Móvil en el Rafaela en Acción, que recorre los barrios de la ciudad.