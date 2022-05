La Tierra se calienta más rápido de lo esperado y en 5 años llegaría al límite de "aumento no deseado"

El planeta se está acercando al umbral de calentamiento que los acuerdos internacionales están tratando prevenir, según un informe publicado este martes por la Oficina Meteorológica del Reino Unido, desde donde se advirtió que en los próximos cinco años existe una probabilidad del 50% de que la Tierra alcance temporalmente la marca de temperatura que supere los 1,5 grados de aumento no deseado.

Los expertos destacaron que, con la continuación del cambio climático causado por el hombre, "hay un 48% de probabilidades de que el globo alcance un promedio anual de 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales de finales del siglo XIX al menos una vez entre ahora y 2026".

The latest annually-updated 5-year #climate forecast, co-ordinated by @WMO & led by @metoffice shows that there is an almost 50:50 (48%) likelihood of one of the next five years being the warmest on record globally.



