El Comité de la UIA y Perotti repasaron la situación de la industria en la provincia

La reunión fue encabezada por el presidente de la entidad, Daniel Funes de Rioja, que dialogó con El Litoral. Se realizó en el marco de la Agenda Federal que impulsa la entidad.

En el marco de la Agenda Federal que impulsa, el Comité Ejecutivo de la UIA, presidido por Daniel Funes de Rioja, recibió este martes al gobernador de Santa Fe, quien fue acompañado por la secretaria de Gestión Federal, Candelaria González del Pino, y el titular de la Federación Industrial de Santa Fe, Victor Sarmiento, con quienes, en un largo encuentro, repasaron la situación de la industria en la provincia, las proyecciones para este año y le presentaron el Libro Blanco que contiene las "Propuestas para un desarrollo productivo federal, sustentable e inclusivo".

"Compartimos un análisis del desarrollo industrial santafesino, que sin dudas es muy importante y que se realiza con diálogo, con una buena comunicación entre la política y los empresarios, donde la agroindustria juega un particular rol importante porque es también una señal a ese modelo de integración del que hablamos, es un sector que sirve al sector primario pero que implica una importante transformación tecnológica" informó el titular de la UIA, en diálogo con El Litoral.

Entre los temas de coyuntura que se tocaron en el largo encuentro, Funes de Rioja enumeró el de la Hidrovía, la logística, los vinculados a las propuestas de la UIA para generar una macroeconomía estable como los incentivos a la inversión, tener en cuenta las nuevas realidades laborales, las políticas pymes y finalmente las políticas exportadoras. "Sobre este tema analizamos como poder trabajar de la mejor manera posible para que las restricciones cambiarias no afecten nuestra capacidad de importar los insumos necesarios para la continuidad del proceso productivo", explicó.

-A partir los encuentros que mantuvieron con gobernadores ¿ven una situación homogénea de la actividad industrial en el interior? ¿Hay diferencias entre las regiones?

-Evidentemente hay diferencias en el perfil productivo de las provincias, de la infraestructura física y social, y desde el punto de vista de la capacidad de captación de los recursos humanos a los efectos de tener una fuerza de trabajo disponible y preparada, porque para determinas actividades se necesita preparación profesional. Obviamente en esto las provincias de Santa Fe y Buenos Aires – más allá de la complejidad del AMBA – tienen ventajas. Por ejemplo, el 50 % de la industria de la alimentación está en Buenos Aires. También se necesita infraestructura para el transporte y conectividad. Después cuenta el tema de la vivienda, educación, salud y seguridad; el acceso a esos bienes básicos que hacen a la condición de como se desarrolla el mundo social alrededor de la fábrica. En el caso de la provincia de Santa Fe, además de su actividad de tipo primaria y de su transformación de productos primarios industriales, hace diferencia con respecto a otras provincias que tienen recursos mineros y energeticos donde tienen centrados su mayor potencialidad.

-Que han progresado en los últimos tiempos, tanto el de la minería como el energético.

-Viene desarrollándose y a nuestro entender en el contexto actual del mundo, no solamente del país, tienen una proyección muy grande, particularmente con las obras previstas para hacer en lo inmediato en Vaca Muerta, que hay que hacerlas lo más rápido posible para tener gas no solo para el consumo local sino también para la exportación. Y en el caso de la minería, mirando la realidad chilena no cabe dudas que tenemos un potencial y vemos gobernadores que han tomado conciencia de eso, han trabajado los temas medioambientales y tienen la mira puesta en esa actividad. En la UIA hemos constituido una mesa minera que también tiene en cuenta la cadena de proveedores, que complementa tanto la actividad minera como la enérgica, facilitando el eslabonamiento productivo, teniendo en cuenta los problemas medioambientales y contribuyendo a un desarrollo mas armónico del país.

-¿Qué condiciones creen que hacen falta para dar el salto del desarrollo al crecimiento que tantas veces se ha dicho y siempre queda a mitad de camino?

-Creíamos que faltaba una voz industrial que expresara como vemos el desarrollo desde nuestra perspectiva y sería bueno que todos los sectores de la sociedad tuvieran claro el mensaje de lo que aspiran a ser en la sociedad. Nosotros aspiramos a esa síntesis de producción y trabajo para un desarrollo sustentable e integrado del país. Lo que hace falta son consensos básicos sobre políticas de Estado. Es imposible hacer una planificación cada dos años en función de las decisiones electorales - que son parte de la democracia y lo digo con profundo respecto-; pero nuestra responsabilidad como industriales, y del resto en cada una de sus actividades, es tener una hoja de ruta con políticas de Estado compartidas con la sociedad que le den previsibilidad al país, a la inversión, al crecimiento y a la orientación de los recursos humanos porque cuando uno sabe para donde va, lo hace con todo; cuando no, lo hace con contradicciones.

-¿Es optimista de que ese paso pueda darse ahora?

-Creo que Argentina tiene una gran oportunidad. La pandemia más la invasión rusa a Ucrania y sus consecuencias económicas están produciendo también un replanteo del modelo de globalización hacia una mayor regionalización y hacia una especialización mayor, donde vemos que tanto desde la capacidad de generación de servicios tecnológicos como la minería, la energía, el sector primario y la agroindustria, tienen la posibilidad de convertirse en factores cruciales para el desarrollo del país y hacer crecer sus exportaciones, tan necesarias para consolidar el mayor ingreso de divisas y con ello poder mirar al desarrollo sin tantas restricciones o limitaciones.

"Santa Fe es el mejor lugar para invertir"

El gobernador dijo que en la visita a la UIA "evaluamos el momento del sector industrial, la particularidad de nuestra provincia, la actualidad del movimiento industrial que posiciona a Santa Fe en los mayores niveles de inversión, de producción y de generación de trabajo registrado".

Aseguró, además, que "estamos convencidos de que Santa Fe es el mejor lugar para invertir, y en la diversidad de sectores que tiene para poder hacerlo". Y agregó: "También le planteamos a las autoridades de la Unión Industrial nuestra visión con respecto a la necesidad de profundizar el proceso de federalización que se está llevando adelante con la infraestructura", explicó.

Más adelante, el gobernador consignó que "necesitamos que se rediscuta la enorme distorsión que se ha generado en el tema de subsidios, tanto de transporte como de servicios de luz, agua y gas".

Luego del encuentro de trabajo, Perotti recorrió las instalaciones del Centro de Industria X, un espacio diseñado para que las empresas conozcan los procesos de transformación digital y su impacto positivo en la productividad.

Libro Blanco

El Libro Blanco, presentado al gobierno nacional en marzo de este año, contiene las "Propuestas para un desarrollo productivo federal, sustentable e inclusivo", fue elaborado a partir de los aportes de las cámaras socias de la institución y se organiza en torno a tres ejes productivos transversales:

Cuatro propuestas parlamentarias: incentivos a la inversión industrial; nuevas realidades laborales; desarrollo pyme y dinamismo empresarial; promoción de exportaciones.

Desarrollo federal: cambio paradigmático para impulsar las economías regionales (NOA, NEA, Cuyo, Centro y Patagonia) desde la infraestructura, el transporte y la agenda fiscal.

Productividad y competitividad: más de 100 medidas trabajadas por todos los departamentos técnicos UIA.

"Es un documento productivista que incluye no solo a todas las empresas, más allá de su tamaño, sino también a las personas. La industria es producción y es trabajo y apuntamos a las dos cosas. Inclusiva por la dimensión de las empresas y por la incorporación de trabajadores. La industria tiene que crecer no solo en dimensiones, en cantidad de empresas, sino también en la utilización de la capacidad instalada y en la participación de los trabajadores. Estos son los objetivos que nos planteamos en nuestra estrategia de desarrollo de la industria, en interacción además con los dos sectores del mundo productivo porque no creemos en una industria aislada sino en una industria integrada con la producción primaria para agregarle valor y con los servicios", explicó el titular de la UIA.

La cuestión energética

Otro de los temas que se tocó en el encuentro, informó Funes de Rioja, fue el energético y sus "eventuales desafíos" porque si bien "el gobierno nacional ha dicho que va a haber suministro de energía y va a alcanzar. Ante la hipótesis de que hubiera algún problema o se produjera alguna circunstancia que generara la necesidad de cortes, le hemos sugerido al presidente de la Nación, al ministro de Econmía y al secretario de Energía la posibilidad de autoadministración de los recursos disponibles y los flujos de modo tal de establecer sacrificios compartidos con el fin de mitigar los efectos. Ya lo hicimos en el mes de enero, donde los días de calor extremo obligaron a cortes, pero en ese momento llegamos a un modelo de acuerdos y las empresas se sumaron a esa articulación".