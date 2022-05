Línea directa: "Falta de luz", "Redes de comunicación con dueños" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 11.05.2022

16:36

Falta de luz

VIMARÍ

"Hace más de 2 meses que estamos con una farola de Alumbrado Público sin funcionar. Esa farola está en mi vereda de J.M. Zuviría al 986. La oscuridad nos afecta a 6 vecinos, y de noche sacamos los residuos con temor. A esto se suman los saqueos y, para colmo, están robando los medidores del agua. Los reclamos fueron inútiles. Gracias a El Litoral por este espacio".

Redes de comunicación con dueños

UN LECTOR

"La vida en sociedad la regulan los Estados, los que establecen diversas reglas, que permiten que la gente viva en condiciones medianamente de orden, de paz y tranquilidad. Sin embargo, en estas épocas que corren han aparecido nuevas tecnologías, que cambiaron radicalmente la vida en el planeta y me refiero fundamentalmente a la comunicación. Lo sorprendente del caso es que se está llegando a un punto en que las comunicaciones (y aquí entra todo lo que tenga que ver con la comunicación entre humanos: las redes sociales, muy en boga y universalizadas). Lo llamativo es que todas estas redes sociales, que permiten que la humanidad se conecte al instante, pertenecen, el 95 %, a particulares. Es decir Elon Musk, que ahora se adueñó de una de las redes sociales más importantes, pagando 44.000 millones de dólares. Él puede contarnos lo que quiera como si fuera verdadero. Puede hacernos el diario de Yrigoyen... Si todo esto estuviera en manos de Estados nacionales tampoco aseguraría una totalidad de verdad e imparcialidad, pero al menos habría reglas un poquito más claras, más transparentes y más decentes que la que puedan asegurar los magnates del mundo (entre ellos el dueño de los autos Tesla). Lo curioso es que tenemos un organismo llamado Naciones Unidas, que presuntamente tiene que reglar, regular las relaciones entre los países del mundo, pero se le escapa esto que es tan fundamental, como son las comunicaciones. Quizás nadie sepa que el 95 % del cableado submarino destinado para la comunicación y los radares, también con el mismo fin (que en este momento circunvalando la Tierra) pertenecen a particulares. Esto significa un riesgo fenomenal, porque estamos en manos de otros seres, personas, que lo único que las guía es el afán de lucro; y esto, en el campo de las comunicaciones, es una bomba de tiempo, neutrónica. No se debiera permitir; alguien debería estar trabajando en esto; pero evidentemente nuestros políticos ni siquiera se han puesto a mirar el tema. Dejo esta reflexión, porque me parece sumamente preocupante".

¡¡Basura: socorro, socorro!!

PATRICIA DE B° SAN PANTALEÓN

"Aquí la situación es cada vez más alarmante. Viene gente de otros lados a tirar grandes bolsas de basura, con ramas y restos orgánicos, podridos, en el patio del Crematorio. Tiran piedras, barro, pasto, botellas, latas, todo en medio de la calle y en estado de descomposición. Los contenedores no dan más. El basural es cada vez más grande. No se puede circular por la cantidad de moscas y perros comiendo ahí. Pido al diario que venga y fotografíe esto. Solicito ¡¡socorro!! a la Municipalidad. Estoy llorando de impotencia... Es un asco, una vergüenza lo que es este barrio. La respectiva vecinal no hace nada. Solo alquila el salón para fiestas y juegos para los chicos, pero no lo hace gratuito, cobra plata. Hago este llamado de auxilio también en nombre de mis vecinos. Estamos devastados por vivir entre la basura, porque nadie, ni Municipalidad, ni ninguna otra repartición se ocupan de limpiar. Además, estrellan botellas de vidrio en la calle. No se puede circular con bicicleta. Quisiera que instalaran un puesto policial, porque todos los días hay cantidad de vidrios chiquitos rotos y se mezclan con la basura que comen los perros y caballos".

LLEGAN CARTAS

Avaricia humana

MARTA SNAIDERO

El ser humano es el único animal capaz de padecer de avaricia. Cualquier otro guarda su "alimento" hasta pasar el Invierno; apura su lenta marcha, cargando pequeñas hojas y hasta frágiles ramitas secas para construir su "hogar". Pero el hombre por siglos, persigue apropiarse de lo que no ganó con su propio esfuerzo.

Con excusas religiosas por ejemplo, "vive" matando. No le basta su espacio. Fabrica armas en lugar de dar trabajo que proyecte material y espiritualmente a operarios; con ellas, priva del techo y lecho a sus semejantes, éstas arrancan de cuajo piernas y corazón de niños inocentes; pisan con tanques, cerebros y revientan órganos de familias enteras.

Desde un frío y costoso escritorio, el "líder" dicta órdenes a quien, obnubilado por los colores de su bandera y convencido de defender a su Patria, se aparta de una vida normal y quizás un futuro promisorio, al acatarlas. Me pregunto si se han detenido a pedir perdón, tanto presidentes como soldados a seres queridos de sus víctimas o a los que intentaron terminar con tanta crueldad. Si la sangre vertida por el accionar de un gatillo quedó pudriéndose en las calles o pudo ser quitada de sus uniformes por ellos mismos... con facilidad.

Una manzana, una, ¿fue el origen del peor error? No les enseñaron a plantar la semilla, la fruta prohibida estaba ahí, al alcance de la mano. Ni siquiera aprendimos a regar la tierra; escribir y hablar un idioma universal donde Amor sea más que cuatro palabras o un corazón rojo; levantar paredes para cobijarnos y no escondernos; inculcar a quienes aseguramos querer, "haz lo que digo... pero también lo que hago" (disculpas por cambiar la frase original) porque somos muy buenos para abrir la boca ¿pero ejemplos?, pocos.

Entonces, viene la segunda pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Qué me importa si Rusia o Ucrania quieren más tierra? Que cualquier país tenga o no salida al mar; que las Malvinas sean nuestras o de los ingleses; que Biden "dé la mano" a NADIE, luego de una ponencia.

Me hace mal que lleguen a mí imágenes de muerte, desolación, escombros, densas humaredas, "música" estruendosa de explosiones y tanta maldad por la avaricia humana.

Si es cierto que "nada nos llevamos", ¿para qué tanto poder y riqueza? Uno y otra son solo armas para humillar y poseer al prójimo.

Que cada quien persiga la "felicidad" como la entienda. Mi derecho a escuchar el canto de los pájaros, mirar el cielo y esquivar cualquier piedra, dar y recibir cariño, es el tesoro que ninguna guerra conseguirá para quien la lleve adelante por los siglos de los siglos...