La nadadora de aguas abiertas se encuentra entrenando para participar de la tradicional maratón acuática en la ciudad de Quebec, que este año no estará (como tampoco la Capri-Nápoles) dentro del circuito FINA.

Participará en el Lago San Juan Vanesa García: La Sirenita volverá a cautivar Canadá

La vida, siempre, nos tiene preparada una bella sorpresa. Solo se trata de darnos cuenta de cuándo sucede y atesorarla, aunque la vorágine en la que estamos inmersos hace que sea cada vez más dificultoso. De todos modos, cuando uno se da cuenta del momento en que ocurre, siente el deseo de que no termine nunca, o por lo menos de que no pase mucho tiempo para que se repita.

Es el caso de Vanesa García y sus ansias porque la confirmación de la fecha del retorno a las aguas del Lago San Juan llegue lo antes posible: "Amo la carrera del Lago San Juan y no me la perdería por nada del mundo porque hace casi dos años que no voy", manifestó la "Sirenita" santafesina, apodo que llegó imprevistamente, casi como un juego, a través de los contactos vía whatsapp mantenidos con Vanesa, que se prepara diariamente y con lógicas expectativas de cara a la carrera a llevarse a cabo en Quebec, Canadá.

"Este año no habrá campeonato mundial de Aguas Abiertas, lo que significa que aunque las carreras se van a realizar, tanto en el Lago San Juan como la Capri-Nápoles (y muy posiblemente en Holanda), se harán fuera del circuito FINA (Federación Internacional de Natación)".

Lo adelantó Vanesa García, la nadadora de nuestra ciudad que se encuentra entrenando para ambas competencias, y que además dijo que ya casi está en condiciones de hacerlo. No obstante, se encuentra en la etapa en la cual llegan las "tiradas al río": "Para ir adaptándome a las bajas temperaturas, de ambiente y del agua. Por ahí puede ser que no haga tanto frío, como nos ha pasado, de nadar con 18 grados de temperatura ambiente y 14 en el agua".

La experimentada atleta de nuestra ciudad ahondó en detalles a tener en cuenta para la maratón a celebrarse en Quebec (Canadá), más precisamente en el Lago San Juan (o Lake Saint Jean): "Hubo carreras en las cuales se nadó con el agua a una temperatura de 15 o 16 grados, otras veces con 18 o 20, pero siempre dije que ese lago es una caja de sorpresas, porque nunca se sabe cuál va a ser la temperatura con la que se puede llegar a nadar".

A propósito de la Federación Internacional, Vanesa informó: "Es muy posible que el campeonato de ultramaratones por FINA no se haga más, lo que quiere decir que las competencias de grandes distancias no estarían dentro de la Federación Internacional, aunque no quita que en el futuro pueda hacerse un campeonato paralelo, como ya ha pasado hace muchos años, cuando había un circuito con cerca de 10 pruebas en distintas partes del mundo. No era por FINA pero tenía distintas maratones que también eran parte del circuito FINA, como la Santa Fe-Coronda, Capri-Nápoles, Lago San Juan o Macedonia".

"Habrá que esperar y ver qué puede suceder, por el momento todos los nadadores están apuntando a distintas competencias. Algunos para los Juegos Odesur (que hace unos días se desarrollaron en Rosario), otros para el Mundial que se va a hacer en Budapest en junio de este año, otros para el Lago San Juan, otros para la Capri-Nápoles", manifestó la nadadora, que informó que "los nadadores que nos van a representar en el Lago San Juan son: Damián Blaum, Ivo Cassini y Matías Díaz; y las nadadoras son: Daira Marín, Pilar Geijo y yo".

Con respecto a lo organizativo, García señaló: "Tuve la posibilidad de comunicarme con el presidente de la prueba en el Lago San Juan, y me contaba que a pesar de que la carrera no va a estar dentro del circuito mundial, tienen el apoyo del gobierno de Canadá y de los sponsors para poder realizar el maratón".

"La inscripción está abierta para todos los que quieran participar, pero por cuestiones de organización seleccionan a 25 nadadores de todo el mundo, 13 varones y 12 mujeres, los cuales tienen un currículum intachable para poder participar de ese maratón. Esta vez va a ser igual, por el tema de las embarcaciones, el alojamiento; y aparte porque no hay grandes nadadores en el mundo para participar de este tipo de travesía, porque además hay que tener en cuenta que el frío cumple un rol fundamental", añadió.

"Como siempre agradezco el apoyo de mi familia, que es el motor por el cual yo pueda tratar de cumplir el objetivo que me proponga. Y por supuesto a todos los que me ayudan en algo muy importante como es lo económico, como la Cámara de Diputados de la provincia, el Ente del Túnel Subfluvial, Sancor Seguros, Alarko Distribuciones, Luz y Fuerza, Blueseventy, Gatorade". Vanesa García Nadadora de Aguas Abiertas

Difundir el amateurismo

Vanesa García continúa cumpliendo funciones de periodista deportiva en LT10 Radio Universidad, en las tiras conducidas por Fabián Mazzi, y en las cuales se siente cada vez mejor y más aplomada: "Además de ser mi ocupación actual, el objetivo de los micros deportivos en la radio es el de ayudar a otros atletas, sobre todo a muchos nadadores y nadadoras, difundir lo que hacen en el día a día, no solo en lo que se refiere a sus entrenamientos sino en lo que hacen fuera de lo deportivo. También hablo de otras actividades, como el atletismo por ejemplo, más específicamente al triatlón, un deporte que no tiene tanta difusión y que tiene muchos adeptos".