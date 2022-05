https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 12.05.2022 - Última actualización - 18:05

17:51

El delantero, próximo a cumplir 35 años, es uno de los nombres que se manejan para un mercado de pases muy particular: poco tiempo entre torneo y torneo y nada de pretemporada. ¿Se van Ramos y Peñailillo?

Quieren “repatriarlo”, pero Central tiene la prioridad Unión apuesta sus "Lucas" y ya hizo una oferta por Gamba El delantero, próximo a cumplir 35 años, es uno de los nombres que se manejan para un mercado de pases muy particular: poco tiempo entre torneo y torneo y nada de pretemporada. ¿Se van Ramos y Peñailillo? El delantero, próximo a cumplir 35 años, es uno de los nombres que se manejan para un mercado de pases muy particular: poco tiempo entre torneo y torneo y nada de pretemporada. ¿Se van Ramos y Peñailillo?

El calendario no le da respiros a Unión. Va a jugar su último partido el 26 de mayo en Barranquilla, volverá a Santa Fe y una semana después arrancará el torneo local (empieza el 3 de junio). "Unión no puede esperar, hay que trabajar desde ahora y aunque siga en competencia definiendo su continuidad o no en la Sudamericana. Ni siquiera se le va a dar descanso al plantel, como pasa con otros equipos como Newell's, por ejemplo. Hay que adaptarse a eso y no esperar. Por eso, la secretaría técnica ya maneja nombres", cuentan esas fuentes "generalmente bien informadas" de las que nos nutrimos los periodistas. "No me pidas nombres ni tampoco puestos, porque si te digo qué puestos se busca, podrán saltar también los nombres de algunos jugadores que posiblemente no sigan", completa.



Hay un nombre que saltó a la luz y por el que hay una negociación encarada desde hace, al menos, un par de semanas: Lucas Gamba. Con un contrato que termina el 30 de junio en Rosario Central, ponderado por Somoza más allá de que en algunos partidos arrancó desde el banco de suplentes, su realidad es que Central podría acercarle un ofrecimiento para que renueve. "Si eso pasa, si Central lo quiere, la prioridad la tiene Central. Si no, ahí entra a 'jugar' Unión", confiesan.



Decir por qué Unión se fija en Gamba sería demasiado obvio, casi verdades de Perogrullo. 1) Dejó una imagen excelente en los cuatro años que jugó en Unión; 2) llegó como suplente en el 2014, en un equipo que tenía a Triverio-Guerra como dupla atacante pero, cada vez que entraba, dejaba la vara siempre alta para los titulares; 3) se convirtió en un jugador "de equipo", que muchas veces jugó para el lucimiento de su compañero de ataque, como pasó con Soldano (la mejor dupla ofensiva que tuvo Unión en los últimos tiempos; 4) aportó una destacable cuota de gol: 26 en 125 partidos, algunos de ellos muy importantes; 5) cuando Madelón, sobre todo, lo necesitó para hacer un trabajo distinto, de más despliegue y sacrificio, lo hizo y bien (como cuando lo puso de carrilero por derecha, obligándolo a un ida y vuelta constante.



Recuerdo la frase de Alfaro, cuando siendo técnico de Huracán lo llevó en el 2018. Eran tiempos del Mundial de Rusia. La pregunta a "Lechuga", fue: ¿y ahora, que ya lo tenés a Gamba?. Y su respuesta fue instantánea: "Ahora lo tengo que buscar a Soldano... Formaron una de las mejores duplas que ví en el último año en el fútbol argentino".



"Yo me fui del club con buena relación. Unión quería que me quedara, pero era el momento de renovar y tuve ofrecimientos importantes. Uno de ellos fue el de Huracán. La realidad era que Unión no estaba en condiciones de pagarnos lo que pretendíamos", declaró Gamba en su momento. Así, el club también perdió el 80 por ciento de la propiedad de su pase, que le pertenecía, por haber llegado al final del contrato. También es cierto algo: la dirigencia en aquél momento contempló que luego de cuatro años, Gamba le había dado lo suficiente a Unión para no impedirle que pueda cerrar un contrato que sea conveniente desde lo económico y que el club no estaba en condiciones de igualar.



Gamba está a punto de cumplir 35 años, está entero, vigente y si la intención es la de incorporar algún jugador de experiencia para compensar con la juventud del plantel, no es mala elección. Conoce el club, la gente lo quiere y no necesitará un período de adaptación, que es otro de los objetivos que se buscan en este mercado de pases (traer jugadores, preferentemente que estén jugando en clubes del fútbol argentino) para evitar demoras con jugadores que necesiten ese tiempo de acostumbramiento a un fútbol tan particular como el argentino.

Partiendo de la base que Gamba interesa y es una opción concreta y por el que se están haciendo gestiones, la pregunta es: ¿cómo encaja en este esquema de Munúa?. "Es un jugador bastante versátil, puede cumplir distintas funciones y lo ha demostrado", es lo que se dice. Algo de razón, hay. Unión no juega con dos puntas netos. Los dos carrileros atacan y el que juega detrás del "9" (hoy Luna Diale) tiene la obligación de buscar espacios a las espaldas de los volantes pero tratando de ser un creador de juego también y no tanto un definidor exclusivo. Más allá de la edad, Gamba tiene esas cualidades que Unión necesita respecto de la intensidad y el despliegue físico.



¿Se va Ramos?, es una posibilidad. Se esperaba más de él. Es un jugador que llegó con un promedio muy interesante de goles y, junto con Álvez, llegaron para reforzar un aspecto en el que Unión flaqueaba. Álvez ha cumplido, inclusive cuando no le tocó marcar goles. No pasó lo mismo con Ramos. En este aspecto, si bien la principal misión de un delantero con fama de goleador es esa, la de hacer goles, hay delanteros que cumplen aún sin tener una eficacia ofensiva importante. A Unión, por ejemplo, le pasó con Jerónimo Barrales, que sin tener una cuota de gol trascendente, servía para el funcionamiento del equipo. Y en este aspecto, el de ser útil para el juego del equipo, tampoco Ramos pudo demostrar demasiado.



Otro jugador que está "bajo la lupa" según lo que extraoficialmente se dice, es Nicolás Peñailillo, el chileno que llegó por recomendación de Azconzábal, que demoró medio año su arribo a Santa Fe por su contrato vigente en Antofagasta y que casi no ha tenido chances de jugar con Munúa. Sin lugar en los planes del entrenador, su permanencia en Santa Fe se hace complicada.