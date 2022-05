La atención se traslada a San Justo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 13.05.2022

El clásico del norte divide a la ciudad en dos. Además, Colón de Santa Fe va por un nuevo triunfo que lo encamine al título.

La disputa del clásico de San Justo se llevará toda la atención en una nueva fecha del torneo Apertura de Primera División "A" de la Liga Santafesina. Será el encuentro más atractivo de la 12da. jornada, por todo lo que hay en juego aunque los dos se encuentren algo alejados de la pelea por la punta de la tabla.

El cotejo se disputará a las 15.30 en el reducto de Sanjustino. El dueño de casa viene de sufrir una derrota por 3 a 1 ante El Quillá y buscará un triunfo que le permita decorar una campaña que lo tiene lejos del lote de animadores. Por su parte, Colón le ganó a Nacional en la fecha pasada y quiere llevarse todo de la casa de su eterno rival para mantenerse expectante, porque actualmente se ubica a cuatro puntos del líder.

En cuanto al equipo sabalero, visitará a Nuevo Horizonte en busca de un nuevo triunfo que lo consolide en lo más alto y lo encamine hacia el título cuando el torneo va ingresando a la etapa definitoria.

Su escolta, Universidad, visitará a Gimnasia y Esgrima en un choque clave para continuar en carrera.

La fecha se completará con estos encuentros: Nacional-San Cristóbal, Las Flores-Newell's, La Salle-Argentino, Náutico El Quilla-Ciclón Racing, Cosmos-Pucará, Unión-Sportivo Guadalupe, Ateneo-Independiente y La Perla-C. C. y D. El Pozo.

Paralelamente, se jugará la 10ma. fecha del torneo de Primera B. Estos serán los partidos: Dep. Agua FC-Atenas, Belgrano-Los Piratitas, Banco Provincial-Peñaloza, Ciclón Norte-Los Juveniles, Don Salvador-Def. de Alto Verde, Loyola-Juventud Unida, Santa Rosa-Floresta, Los Canarios-Arroyo Leyes, Vecinal Galvez-Nobleza, Libre: El Cadi.

Cronograma fecha 7, torneo Apertura Femenino

Éste sábado 14 de mayo se disputará la séptima fecha del torneo Apertura del Femenino. En Primera A Unión enfrentará a La Salle y Peñarol se medirá con Colón, mientras que en el ascenso San Cristóbal visitará a El Pozo.

El programa de partidos es el siguiente: Primera A: Santa Fe FC – Comuna de Sauce Viejo, en Banco Provincial; Peñarol – Colón en El Cadi; Pucará – Los Crack de Guadalupe; Deportivo Nobleza – Deportivo Santa Rosa; Unión – La Salle, en C. C. y D. El Pozo y Náutico El Quillá – Las Flores. Primera B: Juventud Unida de Candioti – Newell´s, en Banco Provincial; El Cadi – Nuevo Horizonte; Atenas – Argentino de San Carlos, en Pucará; C. C. y D. El Pozo – San Cristóbal; La Perla del Oeste – Defensores de Alto Verde. Libre: Nacional.