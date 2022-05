Rafaela reportó 17 casos de dengue: hay dos personas internadas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Las personas infectadas pertenecen a tres barrios de la ciudad del oeste santafesino. Las autoridades sanitarias señalan que se está en la cantidad

La Coordinación de Epidemiología de la Regional de Salud de Rafaela comunicó que el 4 de marzo pasado se registró en la ciudad cabecera del Departamento Castellanos el primer caso sospechoso de dengue, que fue confirmado en los días siguientes. A partir de esa fecha se registran casos todas las semanas llegando a un total al día de la fecha de 17 positivos, de ellos solo uno está en estudio.

Los mismos se localizaron mayoritariamente en tres barrios de la ciudad lindantes al sur con el casco céntrico urbano. Ellos son. Central Córdoba, San Martín y Mosconi, mientras que otros dos casos están aislados en otros barrios.

Los contagiados son personas con un rango de edad que va desde los 16 a los 65 años, de los cuáles sólo 2 requirieron internación por presentar características de Dengue moderado con signos de alarma, pero actualmente se encuentran recuperados y sin complicaciones.

Ninguno de los afectados presentó antecedente de viaje fuera de la ciudad por lo que se considera Dengue autóctono, en los casos en que pudo tipificarse se identificó como agente causal el DEN1.

En todas las oportunidades ante la sospecha de un caso probable de dengue se puso en marcha el dispositivo de bloqueo correspondiente confirmándolo o descartándolo posteriormente.

La consulta hecha por El Litoral el director del Hospital Jaime Ferré desdramatiza el cuadro de situación sanitaria. El Dr. Emilio Scarinci sostuvo que “por suerte con el Dengue no estamos teniendo inconvenientes. no hay brotes, no hubo un aumento de casos que encienda las alarmas. Lo que hay es poquito y lo esperable”.

Prevención

Luego de conocido el primer caso en la ciudad, desde el Gobierno local se trabaja intensamente en el refuerzo de la campaña preventiva como en acciones de bloqueo para evitar la proliferación del mosquito transmisor, el Aedes Aegypti.

El bloqueo se desarrolla con fumigaciones de cien metros a la redonda del lugar donde se comprueba la existencia de un caso positivo de dengue, como también en los domicilios particulares de los vecinos y vecinas que aceptan el ingreso del personal.

Durante la recorrida puerta por puerta, las y los agentes realizan diferentes acciones como retirar recipientes con capacidad de acumular agua, los cuales sirven de criadero del mosquito Aedes Aegypti, vector de la enfermedad del dengue. La prevención se basa en el control integral de los criaderos a través del saneamiento ambiental.

Asimismo, las y los promotores ambientales e integrantes del equipo de salud de la ciudad, se encuentran recorriendo la zona para verificar posibles cuadros febriles, síntoma común en los infectados de Dengue.

También, se están dando a conocer nuevamente las recomendaciones para prevenir contagios y se entrega folletería informativa.