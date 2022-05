Qué, cómo, donde, quién y para qué: todo lo que hay que saber sobre el Censo 2022

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Son 61 preguntas las que integran el cuestionario que ya se responde de manera digital y que el 18 de mayo se hará en forma presencial. Pero hay dudas previas que habilitan otros interrogantes. Aquí, las respuestas.

El próximo miércoles 18 de mayo es el día en que se realizará el Censo Nacional 2022. La jornada fue declarada feriado nacional con el fin de asegurar que la mayor cantidad de población permanezca en sus lugares habituales para responder el cuestionario que harán las y los censistas distribuidos por todo el país. O bien para entregar el comprobante del Censo digital que estará habilitado hasta el mismo miércoles a las 8 de la mañana.

Pero, ¿a qué hora me van a censar? ¿Qué ocurre si el día del censo presencial no estoy en casa? ¿Y si estoy de viaje? ¿Tengo que proporcionar mi apellido? ¿Me censan igual si no tengo el DNI? ¿Qué me van a preguntar? ¿Tengo que reponder a todas las preguntas? ¿Por qué se pregunta por limitaciones o dificultades y no por discapacidad? ¿Qué ocurre si después de haber respondido el Censo Digital (que está habilitado desde el 18 de marzo) muere un integrante de la familia?

Dudas, preguntas, cuestiones que surgen en charlas de sobremesa, en ámbitos laborales y en cualquier espacio donde se hable sobre esta instancia necesaria y obligatoria para saber cuántos y quiénes somos.

Muchos de estos interrogantes y sus respectivas respuestas integran la lista de preguntas frecuentes que figuran en la página oficial www.censo.gob.ar

Aquí se reproducen algunas de ellas, se suman otras surgidas de conversaciones entre pares y todo se responde con el auxilio del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y de su referente provincial, el Ipec.

La opción digital

Hasta el fin de semana más de 400 mil viviendas de la provincia de Santa Fe se habían sumado al Censo digital 2022. Esa cifra representa casi el 28 % del total, según datos suministrados por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos.

Para sumarse habrá que ingresar a la página oficial: www.censo.gob.ar; seleccionar el botón "Censo digital", generar el código único de la vivienda (código alfanumérico de 5 dígitos) ingresando los datos del domicilio; acceder al cuestionario digital y responder todas las preguntas; la persona que generó el código único de la vivienda y está completando el cuestionario del Censo también debe agregarse en la "Lista de personas del hogar" haciendo clic en el botón "AGREGAR PERSONA", y - por último- guardar el comprobante de finalización del Censo digital (código alfanumérico de 6 dígitos) para presentar ante la persona censista que visite el domicilio el miércoles 18 de mayo.

¿Por qué es necesario?

La información estadística que surge del Censo es útil para fundamentar decisiones que atienden a las necesidades de la población. Es un insumo para diseñar y planificar políticas públicas esenciales en los ámbitos de la educación, la salud, el empleo, la vivienda, entre otros. También es utilizada por las personas y las empresas para investigar, planificar y llevar adelante proyectos basados en información confiable. Su respuesta en el censo es indispensable para poder contar a todas las personas, los hogares y las viviendas de la República Argentina.

Conociendo la cantidad de habitantes de una ciudad, se puede conocer la cantidad necesaria de hospitales y centros de salud. Sabiendo cuántos niños menores de 3 años hay se puede calcular y enviar la cantidad de vacunas para menores de 3 años necesarias en los hospitales. Conociendo la cantidad de viviendas que no cuentan con gas de red, se puede estimar qué porcentaje de viviendas que dependen de otro tipo de combustibles. Conociendo la cantidad de viviendas que carecen de agua corriente, se puede conocer qué porcentaje de viviendas precisan el acceso a la red pública de agua. Conociendo la cantidad de niños en edad escolar, se puede saber si en un lugar se precisan librerías para los artículos escolares o bien locales de ropa escolar.

