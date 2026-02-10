Efemérides

A 114 años de la Ley Sáenz Peña: el hito que cambió para siempre la democracia argentina

Este 10 de febrero se conmemora la sanción de la norma que garantizó el voto secreto, obligatorio y universal en el país. En diálogo con El Litoral, historiadores locales destacan el papel pionero de Santa Fe en la aplicación de un sistema que terminó con décadas de fraude y exclusión política, devolviendo la soberanía al pueblo.