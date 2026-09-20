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Horóscopo de hoy 20 de septiembre de 2026

Conocé el horóscopo del día. Conocé el horóscopo del día.
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♈ Aries

Un domingo para hacer una pausa antes de tomar decisiones importantes. No todo necesita resolverse de inmediato: escuchar otras opiniones puede ayudarte a encontrar una respuesta más conveniente.

♉ Tauro

El día puede traer una sensación de estabilidad que te permita disfrutar más de lo cotidiano. Aprovechá para compartir tiempo con personas cercanas y dejar de lado preocupaciones que hoy no necesitan tu atención.

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♊ Géminis

Vas a tener ganas de moverte, conversar y cambiar de escenario. Una propuesta inesperada puede convertirse en un buen plan si evitás sobreanalizar cada detalle.

♋ Cáncer

Las emociones estarán más presentes de lo habitual. Es un buen momento para reconocer qué necesitás realmente y poner límites a situaciones que vienen agotándote.

♌ Leo

El domingo te encuentra con energía para organizar proyectos y pensar en lo que querés conseguir durante las próximas semanas. No pierdas de vista tus objetivos por intentar resolver problemas ajenos.

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♍ Virgo

Una conversación puede ayudarte a ordenar una situación que venía generándote dudas. Confiá en tu capacidad para analizar las cosas, pero evitá exigirte respuestas perfectas.

♎ Libra

El equilibrio será clave durante la jornada. Si tenés que elegir entre complacer a los demás y cuidar tu propio bienestar, esta vez conviene escuchar un poco más tus necesidades.

♏ Escorpio

Algo que parecía estancado puede empezar a moverse. Mantené la calma y no intentes controlar cada resultado: algunas respuestas van a llegar cuando dejes espacio para que las cosas sucedan.

♐ Sagitario

El día favorece los planes espontáneos y las nuevas experiencias. Una salida, una conversación o incluso un cambio de rutina puede devolverte entusiasmo.

♑ Capricornio

Necesitás desconectar de las obligaciones y permitirte descansar sin sentir culpa. Recuperar energía también forma parte de avanzar hacia tus objetivos.

♒ Acuario

Una idea que venías dando vueltas puede empezar a tomar forma. Compartirla con alguien de confianza puede ayudarte a verla desde otra perspectiva y encontrar nuevas posibilidades.

♓ Piscis

Tu intuición va a estar especialmente activa. Prestá atención a esas pequeñas señales que te indican qué personas y situaciones te hacen bien, y cuáles ya no tienen lugar en tu presente.

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