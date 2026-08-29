Horóscopo de hoy 29 de agosto de 2026
La jornada te encuentra con mucha energía y ganas de avanzar. Aprovechá el impulso para resolver asuntos pendientes, pero evitá actuar de manera apresurada.
♉ Tauro
El día favorece la calma y el disfrute de los pequeños momentos. Rodearte de personas queridas puede ayudarte a recuperar estabilidad y bienestar.
♊ Géminis
La comunicación será protagonista. Una conversación inesperada puede darte una nueva perspectiva sobre una situación que venía preocupándote.
♋ Cáncer
Las emociones estarán especialmente presentes. Compartir lo que sentís con alguien de confianza puede ayudarte a liberar tensiones y encontrar mayor claridad.
♌ Leo
Tu carisma estará en alza y tendrás facilidad para atraer la atención de quienes te rodean. Disfrutá de los encuentros y aprovechá para compartir tus ideas.
♍ Virgo
La organización será tu mejor aliada. Ordenar pendientes y planificar los próximos días te permitirá disfrutar del fin de semana con mayor tranquilidad.
♎ Libra
Buscar equilibrio en tus relaciones será fundamental. Una charla sincera puede ayudarte a resolver diferencias y recuperar la armonía.
♏ Escorpio
Tu intuición estará especialmente afinada. Confiá en lo que percibís, pero evitá sacar conclusiones antes de tener toda la información.
♐ Sagitario
Sentirás ganas de romper con la rutina. Un plan diferente, una salida o una actividad espontánea puede renovar tu entusiasmo.
♑ Capricornio
Las responsabilidades pueden seguir dando vueltas en tu cabeza, pero el descanso también necesita su lugar. Permitite desconectar y disfrutar sin culpa.
♒ Acuario
Las ideas nuevas aparecen con fuerza. Es un buen momento para pensar en proyectos a futuro y darle forma a algo que venís imaginando.
♓ Piscis
La jornada favorece la introspección y el bienestar emocional. Dedicarte un momento de calma te ayudará a recuperar energías y ordenar tus pensamientos.