#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Panorama astrológico

Horóscopo de hoy 29 de agosto de 2026

Conocé el horóscopo del día.Conocé el horóscopo del día.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google

♈ Aries

La jornada te encuentra con mucha energía y ganas de avanzar. Aprovechá el impulso para resolver asuntos pendientes, pero evitá actuar de manera apresurada.

♉ Tauro

El día favorece la calma y el disfrute de los pequeños momentos. Rodearte de personas queridas puede ayudarte a recuperar estabilidad y bienestar.

♊ Géminis

La comunicación será protagonista. Una conversación inesperada puede darte una nueva perspectiva sobre una situación que venía preocupándote.

Mirá tambiénLos 5 signos del zodiaco que podrían cerrar ciclos tras el eclipse lunar

♋ Cáncer

Las emociones estarán especialmente presentes. Compartir lo que sentís con alguien de confianza puede ayudarte a liberar tensiones y encontrar mayor claridad.

♌ Leo

Tu carisma estará en alza y tendrás facilidad para atraer la atención de quienes te rodean. Disfrutá de los encuentros y aprovechá para compartir tus ideas.

♍ Virgo

La organización será tu mejor aliada. Ordenar pendientes y planificar los próximos días te permitirá disfrutar del fin de semana con mayor tranquilidad.

Mirá tambiénQué traerá septiembre para cada signo del zodíaco: uno por uno

♎ Libra

Buscar equilibrio en tus relaciones será fundamental. Una charla sincera puede ayudarte a resolver diferencias y recuperar la armonía.

♏ Escorpio

Tu intuición estará especialmente afinada. Confiá en lo que percibís, pero evitá sacar conclusiones antes de tener toda la información.

♐ Sagitario

Sentirás ganas de romper con la rutina. Un plan diferente, una salida o una actividad espontánea puede renovar tu entusiasmo.

♑ Capricornio

Las responsabilidades pueden seguir dando vueltas en tu cabeza, pero el descanso también necesita su lugar. Permitite desconectar y disfrutar sin culpa.

♒ Acuario

Las ideas nuevas aparecen con fuerza. Es un buen momento para pensar en proyectos a futuro y darle forma a algo que venís imaginando.

♓ Piscis

La jornada favorece la introspección y el bienestar emocional. Dedicarte un momento de calma te ayudará a recuperar energías y ordenar tus pensamientos.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google

#TEMAS:
Horóscopo de hoy

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro