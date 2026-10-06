La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este martes el recurso extraordinario presentado por el fiscal general Mario Villar para que la Corte Suprema revisara la competencia en la causa por presunto lavado de activos vinculada a una quinta de Pilar.
Casación rechazó llevar a la Corte la causa por lavado vinculada a la AFA
La Sala I declaró inadmisible el recurso extraordinario del fiscal Mario Villar. La investigación por la quinta de Pilar seguirá, por ahora, en la Justicia Federal de Campana.
La decisión fue adoptada por unanimidad por la Sala I, integrada por Diego Barroetaveña, Alejandro Slokar y Mariano Borinsky, que consideró inadmisible la presentación del Ministerio Público Fiscal.
La causa seguirá en Campana
Con el rechazo, quedó vigente la decisión que había dispuesto que el expediente continúe en la Justicia Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay.
La investigación gira alrededor de una casaquinta ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, y de una presunta maniobra de lavado de activos vinculada con personas relacionadas con la Asociación del Fútbol Argentino.
El fiscal Villar pretendía que la investigación quedara en un juzgado federal de Comodoro Py y había cuestionado la resolución previa de Casación por considerarla arbitraria.
Por qué rechazaron el recurso
Slokar sostuvo que la decisión cuestionada no era una sentencia definitiva ni podía equipararse a una, requisito necesario para habilitar la instancia extraordinaria ante la Corte.
Barroetaveña coincidió en que las decisiones sobre competencia no tienen, como regla general, carácter definitivo, salvo situaciones excepcionales como una denegación del fuero federal o una privación efectiva de justicia.
Borinsky, en tanto, consideró que tampoco existía una cuestión federal suficientemente fundada y que la Fiscalía no había demostrado que estuviera comprometida la imparcialidad de los magistrados.
Las posiciones de la Fiscalía
Borinsky también señaló que el Ministerio Público había sostenido distintas posiciones a lo largo del expediente respecto del tribunal que debía intervenir.
En una primera etapa, la Fiscalía había considerado que la causa debía tramitar en la Justicia Federal por tratarse de un presunto delito de lavado de activos. Más tarde, impulsó su traslado al fuero Penal Económico.
Para el juez, esa secuencia reforzaba la aplicación de la doctrina de los actos propios, que limita la posibilidad de asumir posiciones incompatibles con conductas anteriores.
El origen del expediente
La causa comenzó a partir de una denuncia contra Luciano Pantano y Ana Lucía Conte por la adquisición, mediante la firma Real Central SRL, de una propiedad en Pilar. Los denunciantes cuestionaron la capacidad económica para justificar la operación.
Durante la investigación también se incorporaron elementos relacionados con gastos de la propiedad y vehículos que, según la pesquisa, habrían sido afrontados con una tarjeta corporativa de la AFA.
Tras la decisión de este martes, el expediente continuará en la Justicia Federal de Campana mientras sigue la investigación sobre las presuntas maniobras de lavado.