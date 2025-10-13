#HOY:

Habrá baja presión de agua este martes en un sector de la ciudad de Santa Fe

Aguas Santafesinas brindó detalles sobre las tareas de renovación que se llevarán a cabo en horas de la mañana.

Imagen ilustrativa. Crédito: Archivo El Litoral
 14:26
Por: 

Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) informó a los usuarios de un sector de la ciudad de Santa Fe que estará trabajando en la renovación de válvulas y cañería de la red de distribución de agua potable.

Por este motivo, este martes 14 de octubre entre las 08:00 y las 14:00 se registrará disminución en la presión del suministro de agua potable en el sector delimitado por Llerena, José Quintana, Sarmiento y Las Heras.

El informe de ASSA.El informe de ASSA.

Los trabajos consistirán en el cambio de dos válvulas en la intersección de Salvador del Carril y Alvear, afectando a algunos usuarios del barrio Sargento Cabral de la capital santafesina.

Desde el ente provincial detallaron que en caso de registrarse algún episodio de turbiedad, el mismo se supera dejando circular el agua hasta que recupere su apariencia habitual.

Imagen ilustrativa. Las tareas se realizarán sólo en la mañana. Crédito: ASSAImagen ilustrativa. Las tareas se realizarán sólo en la mañana. Crédito: ASSA

ASSA aclaró además que en caso de necesitar realizar reclamos y gestiones, las mismas pueden gestionarse a través del Whatsapp 341 6 950 008 o en el sitio web oficial.

