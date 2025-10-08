Trabajan en un socavón de barrio Candioti y descartan que haya cañerías dañadas
Ante varios reclamos de los vecinos de la zona, Aguas Santafesinas intervino este miércoles en busca de determinar el origen del problema. El diagnóstico inicial trajo un alivio inmediato, ya que no se detectaron filtraciones ni caños comprometidas en el sector.
Según ASSA, no se detectaron filtraciones ni cañerías comprometidas en el sector. Crédito: El Litoral
Un nuevo hundimiento en la calzada de la esquina de Dorrego e Ituzaingó, en pleno Barrio Candioti, encendió las alarmas de vecinos y comerciantes en los últimos días. La depresión, visible en el carril de Dorrego con sentido al sur antes de llegar a Ituzaingó, recordaba los complejos antecedentes de socavones en la ciudad de Santa Fe.
Ante los reclamos, personal de Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) comenzó a trabajar este miércoles en la zona en busca de determinar el origen del problema y verificar si se trataba de la temida rotura de un caño de agua o cloaca. El diagnóstico inicial trajo un alivio inmediato, ya que no se detectaron filtraciones ni cañerías comprometidas en el sector.
El hundimiento en la esquina de Dorrego e Ituzaingó encendió las alarmas de vecinos y comerciantes.
Una falla en la compactación del suelo
Según las primeras evaluaciones técnicas realizadas por el equipo de Aguas Santafesinas, el colapso se atribuye a una deficiencia estructural de base en el terreno. La hipótesis más firme apunta a la falta de compactación del suelo en una intervención previa, probablemente un bacheo o una reparación menor.
Con el paso del tiempo y, especialmente, debido a la alta carga de tránsito vehicular y de colectivos que circulan por la zona, el material de relleno cedió. Esto generó un vacío bajo el pavimento que terminó por provocar el hundimiento del asfalto y el hormigón. Un problema que, si bien es complejo, resulta menos grave que una fuga en la red cloacal.
En la jornada de este miércoles, los equipos técnicos de ASSA procedieron a la apertura de la calzada y al retiro del material dañado (asfalto, hormigón y tierra). Como se puede observar en las imágenes capturadas por este medio, la zona ha quedado con un importante hueco y está totalmente vallada.
Según las primeras evaluaciones el colapso se atribuye a una deficiencia estructural de base en el terreno.
Las tareas preliminares sugieren que la intervención deberá ser mucho más amplia de lo que se estimó inicialmente para poder garantizar la correcta recompactación del suelo y asegurar una reparación definitiva que evite nuevos colapsos.
Esta obra genera una importante reducción de calzada en la calle Dorrego, impactando directamente en el tránsito que se dirige hacia el sur. Si bien la circulación por Ituzaingó no está cortada, sí se ve afectada la bicisenda del sector.
Se solicita a los automovilistas extremar las precauciones al circular por la zona y, si es posible, optar por vías alternativas, ya que el espacio de trabajo es considerable y la maniobrabilidad se ve seriamente limitada.
