Santa Fe ciudad

Trabajan en un socavón de barrio Candioti y descartan que haya cañerías dañadas

Ante varios reclamos de los vecinos de la zona, Aguas Santafesinas intervino este miércoles en busca de determinar el origen del problema. El diagnóstico inicial trajo un alivio inmediato, ya que no se detectaron filtraciones ni caños comprometidas en el sector.