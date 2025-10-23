#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Elecciones 2025
Unión
Colón
Premios El Brigadier
Este jueves

Alerta naranja por tormentas fuertes y posible caída de granizo en la provincia de Santa Fe

El aviso del Servicio Meteorológico Nacional afecta a los departamentos santafesinos de Caseros y General López.

Imagen ilustrativa. Foto: NA
 9:54

Las malas condiciones del clima regresan este jueves en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas.

Mirá tambiénQué pasará con la lluvia este jueves en la ciudad de Santa Fe

De esta manera, el SMN mantenía un alerta amarillo que rige este jueves para zonas de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza, Río Negro, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta. En algunas zonas, el aviso subía a alerta naranja.

El gráfico de alertas del SMN.El gráfico de alertas del SMN.

El aviso afecta a los departamentos santafesinos de Caseros y General López.

Alerta por tormentas

De acuerdo con el reporte del SMN, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h".

En este caso, se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Jornada de lluvias en Argentina. Crédito: Manuel FabatíaImagen ilustrativa. Crédito: Manuel Fabatía

Para las zonas con alerta naranja, el organismo indicó que “el área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 100 km/h”.

Acá se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, que pueden ser superados puntualmente4.

Recomendaciones del SMN por tormentas fuertes

  • No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Evitar actividades al aire libre.
  • No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  • Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
  • Estar atento ante la posible caída de granizo.
  • Informarse por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
CLIMA EXTENDIDO

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Servicio Meteorológico Nacional
Caseros
General López

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro