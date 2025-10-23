#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Elecciones 2025
Unión
Colón
Premios El Brigadier
Pronóstico

Qué pasará con la lluvia este jueves en la ciudad de Santa Fe

La temperatura mínima fue de 20º y la máxima sería de 33°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que las posibilidades se presentan sólo en la mañana.

Imagen ilustrativa. Crédito: Manuel Fabatía
 9:16
Por: 

Este jueves la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo parcialmente nublado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

Mirá tambiénCuán viable sería aplicar un boleto barrial de colectivos urbanos en la ciudad de Santa Fe

En base al pronóstico de lluvias para este día, hay probabilidad de tormentas aisladas en la mañana con valores entre el 10% y el 40%. El resto de la jornada los porcentajes serán menores al 10%.

Imagen ilustrativa. Crédito: Guillermo Di SalvatoreImagen ilustrativa. Crédito: Guillermo Di Salvatore

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 20° y la máxima sería de 33º, bajando a 28° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 77%, la presión de 1010.8 hPa, viento este a 12 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento norte entre 23 km/h y 31 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

  • El viernes espera una mínima de 20° y una máxima de 22°. Las tormentas se mantendrían de forma aislada durante todo el día, con mayor intensidad desde media mañana hasta la tarde.
  • Luego, el sábado tendrá una mínima de 16° y una máxima de 26°. La jornada se presenta con probabilidades altas de tormentas aisladas en la mañana y cielo cubierto el resto del día.
  • Finalmente, el domingo se espera cielo parcialmente cubierto durante todo el día. Respecto a temperatura, la mínima será de 13° y la máxima de 24°.
CLIMA EXTENDIDO

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Servicio Meteorológico Nacional
Clima en Santa Fe
Santa Fe Ciudad

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro