Qué pasará con la lluvia este jueves en la ciudad de Santa Fe

Este jueves la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo parcialmente nublado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
La temperatura mínima fue de 20º y la máxima sería de 33°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que las posibilidades se presentan sólo en la mañana.
En base al pronóstico de lluvias para este día, hay probabilidad de tormentas aisladas en la mañana con valores entre el 10% y el 40%. El resto de la jornada los porcentajes serán menores al 10%.
El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 20° y la máxima sería de 33º, bajando a 28° en horas de la noche.
Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 77%, la presión de 1010.8 hPa, viento este a 12 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento norte entre 23 km/h y 31 km/h en la mañana.
Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas o viento en el departamento La Capital.
