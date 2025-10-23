Profesionalización y unidad

La nueva Cámara de Administradores de Edificios en Propiedad Horizontal busca transformar el sector en Santa Fe

Este lunes se realizó la presentación oficial en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la ciudad, con la presencia de autoridades provinciales y representantes de organismos públicos vinculados al sector. "Esto marca un hito en el rubro", dijo Natalia Cerquetti, su presidenta.