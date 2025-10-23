La nueva Cámara de Administradores de Edificios en Propiedad Horizontal busca transformar el sector en Santa Fe
Este lunes se realizó la presentación oficial en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la ciudad, con la presencia de autoridades provinciales y representantes de organismos públicos vinculados al sector. "Esto marca un hito en el rubro", dijo Natalia Cerquetti, su presidenta.
La Cámara se creó formalmente en junio de 2025, tras un proceso que comenzó un año antes. Su objetivo es unificar a los administradores de la región centro y norte de la provincia de Santa Fe, abarcando 11 departamentos, para promover la capacitación, la ética profesional y la defensa de los intereses comunes.
Este lunes 20 de octubre se realizó la presentación oficial en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe, con la participación de autoridades provinciales y representantes de organismos públicos vinculados a la propiedad horizontal. "Esto marca un hito en el rubro", dijo Cerquetti y destacó que "queremos transformar el sector y aumentar el profesionalismo en la actividad".
La Cámara busca ser un espacio de encuentro para los administradores, ofreciendo asesoramiento legal, contable y técnico, así como cursos de capacitación y mediación de conflictos. "La idea es generar una sinergia que transforme la profesión y beneficie a la comunidad", expresó Cerquetti.
La presentación contó con la presencia de autoridades locales y provinciales.
Desafíos actuales y necesidad de profesionalización
Uno de los principales desafíos identificados por Cerquetti es la falta de conocimiento sobre los derechos y responsabilidades de los administradores. "Muchas veces se nos exigen tareas que no nos corresponden, lo que genera conflictos y eleva los costos para los propietarios", señaló.
Además, destacó la importancia de la colegiación profesional, un proyecto que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados y que, de aprobarse, marcaría un hito en la regulación de la profesión a nivel nacional.
"La formación es clave para mejorar la calidad del servicio y la gestión de los consorcios", afirmó Cerquetti. La Cámara también trabaja en conjunto con otras entidades de la provincia para promover la profesionalización y la ética en la administración de propiedades horizontales.
"Queremos transformar el sector y aumentar el profesionalismo en la actividad", dijo Cerquetti.
Un llamado a la participación
Cerquetti destacó la importancia de la participación de los administradores en la Cámara: "Necesitamos que se acerquen, se asocien y participen. Solo así podremos generar cambios significativos en el sector. La colaboración entre colegas permite compartir experiencias, resolver dudas legales o administrativas y garantizar un servicio de calidad para los consorcios y propiedades horizontales".
Además, resaltó el valor de la formación y el acompañamiento educativo. "Los cursos, talleres y convenios con universidades no solo fortalecen a los administradores, sino que también benefician directamente a los propietarios y usuarios. Una administración profesional, respaldada y bien formada reduce conflictos, optimiza los recursos y mejora la convivencia dentro de los edificios", concluyó.
