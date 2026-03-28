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Emitido por el SMN

Rosario: rige un alerta amarilla por tormentas para la mañana de este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió la posibilidad de que se registren abundantes lluvias, con fuertes ráfagas de viento, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Abarca también a los departamentos San Lorenzo, Iriondo y Constitución.

El SMN señala que "se estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual".El SMN señala que "se estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual".
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta meteorológica de nivel amarillo por tormentas para el departamento Rosario y otros del sur provincial para la mañana de este sábado 28 de marzo, ante lo cual la Municipalidad reitera recomendaciones preventivas a tener en cuenta.

"El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h", destaca el organismo que abarca también a los departamentos San Lorenzo, Iriondo y Constitución.

Temporal en RosarioEl SMN señala que "se estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual".

Además, el SMN señala que "se estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual".

Recomendaciones

Durante la tormenta se solicita a la población no circular por la calle salvo que sea necesario, tener especial precaución con los vehículos que quedan en la vía pública con árboles cercanos, mantener a los animales domésticos en lugares protegidos y evitar tocar columnas del alumbrado, cajas de luz o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública.

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Asimismo, se sugiere informarse sobre pronósticos, estado del tiempo y recomendaciones de las autoridades y, ante cualquier evento, comunicarse con la línea gratuita 103 de Protección Civil. También se pueden realizar reclamos mediante MuniBot, el chatbot del municipio vía Whatsapp al 3415440147.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 50 mm. Foto: ArchivoEl SMN señala que "se estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual". Foto: Archivo

A su vez, se aconseja a la ciudadanía tener en cuenta las siguientes medidas preventivas:

Sacar la basura en los horarios de recolección. No dejar residuos fuera de los contenedores o cestos para evitar anegamientos.

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Colaborar con el barrido de veredas; retirar de balcones y terrazas todo elemento que pueda ser desplazado por el viento. Tener limpias las terrazas, azoteas y patios, verificar canaletas y desagües domiciliarios.

Después de la lluvia

Como medida preventiva para evitar la reproducción del mosquito aedes aegyptis, transmisor del dengue, zika y chikungunya, hay que tener en cuenta vaciar y limpiar todos los recipientes o espacios donde puede juntarse agua.

Es recomendable siempre que estos recipientes se mantengan boca abajo, pero en caso de que tengan agua, deben ser vaciados y cepillados.

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