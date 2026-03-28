Emitido por el SMN

Rosario: rige un alerta amarilla por tormentas para la mañana de este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió la posibilidad de que se registren abundantes lluvias, con fuertes ráfagas de viento, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Abarca también a los departamentos San Lorenzo, Iriondo y Constitución.