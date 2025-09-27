Rige alerta amarilla por fuertes vientos para la tarde de este sábado en Rosario

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta meteorológica de nivel amarillo por fuertes vientos para el departamento Rosario y otros del sur provincial para la tarde de este sábado 27 de septiembre, con pronóstico de tormentas durante la madrugada y mañana, ante lo cual la Municipalidad reitera recomendaciones preventivas a tener en cuenta.
El informe oficial destaca que hacia la tarde del sábado el área será afectada por “vientos del sector sur con velocidades de entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 90 km/h, pudiendo ser superados de manera puntual".
En este marco, el director de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Municipalidad de Rosario, Gonzalo Ratner, señaló: “Es fundamental que la comunidad extreme las medidas de precaución. Retirar objetos que puedan volarse de balcones o terrazas, y no refugiarse debajo de árboles son acciones simples que pueden marcar la diferencia. La prevención es clave para cuidar la vida y la seguridad de todos”.
Recomendaciones
Durante las tormentas se solicita a la población no circular por la calle salvo que sea necesario, tener especial precaución con los vehículos que quedan en la vía pública con árboles cercanos, mantener a los animales domésticos en lugares protegidos y evitar tocar columnas del alumbrado, cajas de luz o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública.
Asimismo, se sugiere informarse sobre pronósticos, estado del tiempo y recomendaciones de las autoridades y, ante cualquier evento, comunicarse con la línea gratuita 103 de Protección Civil. También se pueden realizar reclamos mediante MuniBot, el chatbot del municipio vía Whatsapp al 3415440147.
A su vez, se aconseja a la ciudadanía tener en cuenta las siguientes medidas preventivas:
Sacar la basura en los horarios de recolección. No dejar residuos fuera de los contenedores o cestos para evitar anegamientos. Colaborar con el barrido de veredas; retirar de balcones y terrazas todo elemento que pueda ser desplazado por el viento. Tener limpias las terrazas, azoteas y patios, verificar canaletas y desagües domiciliarios.
Después de la lluvia
Como medida preventiva para evitar la reproducción del mosquito aedes aegyptis, transmisor del dengue, zika y chikungunya, hay que tener en cuenta vaciar y limpiar todos los recipientes o espacios donde puede juntarse agua.
Es recomendable siempre que estos recipientes se mantengan boca abajo, pero en caso de que tengan agua, deben ser vaciados y cepillados.
