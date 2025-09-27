Seguridad

Entregaron pistolas Taser y un minibús para tareas de investigación en el departamento General López

“Poder prevenir el delito y poner a nuestra policía en la calle con todos los elementos que necesita es una parte. Hay otra parte del trabajo, que es la de poder trabajar para esclarecer cuando el delito ya se ha cometido”, afirmó Cococcioni.