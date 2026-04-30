Mirá las ofertas en Alvear Supermercados

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Alvear: El super del barrio
En sus 15 sucursales de Santa Fe, Santo Tomé, Coronda y Recreo, Alvear te ofrece un ambiente relajado y moderno para hacer tus compras del super.
Una gran diversidad de marcas en todos los rubros, el aumento en la incorporación de productos de elaboración propia, más un equipo de trabajo capacitado, aseguran que en Alvear encuentres siempre lo mejor.
La tarjeta clientazo cuenta con más de 200.000 suscriptores, que pueden llevar productos a precios diferenciales, con descuentos de lunes a domingos en todos los rubros y productos de uso diario.
Alvear nace en 1971 cuando Don Alberto Luis Antoniazzi y María de los Ángeles López apostaron a un pequeño autoservicio en la esquina de Alvear y Río de Janeiro. Desde ese entonces la empresa invierte en Santa Fe, siendo una de las cadenas de supermercados más importantes de la región.
Sucursales
- Alvear 3919
- Gral López 3271
- Gral Paz 6800
- San Jerónimo 3073
- Corrientes 2571
- San Martín 3243
- Aristóbulo del Valle 6501
- Boulevard Pellegrini 3390
- Colastiné Norte - Teófilo Madrejón 5464 (RPM, KM 0,5)
Santo Tomé
- Av Luján 3509
- Gobernador Iriondo 2137
Recreo
- Av. Bartolomé Mitre 1135
Coronda
- Juan de Garay 1945