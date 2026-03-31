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AMUR cumple medio siglo y proyecta nuevas inversiones en salud
El gerente general Carlos Noce destacó el recorrido de la entidad, resaltó el crecimiento sostenido y anticipó planes de expansión con nuevos servicios y obras en desarrollo.
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La Asociación Mutual Ruralista (AMUR) celebra 50 años de trayectoria consolidándose como una de las entidades de salud con mayor crecimiento en la región. Con presencia en varias provincias y una red de servicios en expansión, la institución destaca su evolución desde sus inicios hasta convertirse en un actor clave dentro del sistema de medicina prepaga.
Medio siglo de historia y crecimiento
El gerente general de la entidad, Carlos Noce, destacó la importancia de este aniversario y el recorrido realizado a lo largo de cinco décadas. “Cumplir 50 años brindando salud, estando en el hogar de muchas familias, de miles de familias y en momentos muy importantes es un orgullo”, expresó.
La institución tuvo sus comienzos a fines de 1975, en un contexto complejo, impulsada por un grupo de personas que buscaban ofrecer cobertura médica a productores agropecuarios.
Con el paso del tiempo, la entidad logró expandirse más allá de su objetivo inicial. La regulación del sistema de obras sociales permitió ampliar su alcance y sumar nuevos afiliados en distintas provincias. “Hoy tenemos 25.000 afiliados, estamos en todo Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, con cobertura a nivel nacional”, detalló Noce.
Servicios e inversiones
El crecimiento de AMUR también se reflejó en la incorporación de nuevos servicios. En los últimos años, la mutual desarrolló una red propia que incluye farmacias, ópticas y centros médicos.
Además, el gerente adelantó que en breve se inaugurará un centro médico en Rosario, lo que permitirá ampliar la capacidad de atención. “Tenemos afiliados de 90 años y también de un día”, destacó, al remarcar la diversidad de quienes forman parte de la entidad.
En paralelo, la institución proyecta a corto y mediano plazo la ampliación de su sede central.
Adaptación a los cambios
Noce subrayó que uno de los desafíos ha sido adaptarse a las nuevas demandas de los afiliados, especialmente luego de la pandemia. “Hoy tenés gente que quiere la actividad presencial y otra que se maneja por redes sociales. Eso nos hizo crecer muchísimo”, afirmó.
En este sentido, también destacó la importancia de la confianza de los socios y la calidad de los servicios ofrecidos. La entidad cuenta además con más de 1000 cajas de seguridad, un servicio que, según indicó, refleja el vínculo con sus afiliados. “Eso demuestra que Amur es una entidad con un nombre y una marca muy prestigiosa en la región”, sostuvo.
Otro de los hitos mencionados fue el reconocimiento como agente de seguro de salud, lo que le permite operar de manera directa con sus afiliados. “Amur es la primera en el país que logró el número de afiliación de agente de seguro de salud”, remarcó.
Finalmente, el gerente general puso en valor el rol del equipo humano y de toda la red prestacional. “Agradecer a toda nuestra gente, a nuestros socios y a los profesionales que nos acompañaron en momentos difíciles. Si una de esas partes no funciona, no estaríamos cumpliendo hoy 50 años”, concluyó.
La entidad proyecta continuar su crecimiento con nuevas inversiones y una estrategia enfocada en ampliar su cobertura, manteniendo el objetivo de brindar servicios de calidad a sus afiliados en todo el país.