Calendario de pagos

ANSES: quiénes cobran este viernes 20 de noviembre y cuáles son los montos

Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, titulares de la AUH, asignaciones familiares y beneficiarios de la Asignación por Embarazo tienen pagos programados para esta jornada. El cronograma se organiza según la terminación del DNI.