La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este viernes 20 de noviembre con el calendario de pagos correspondiente al penúltimo mes del año. En esta jornada cobran jubilados y pensionados con haberes mínimos, titulares de asignaciones familiares y beneficiarios de distintas prestaciones. Los importes incluyen el aumento del 1,93% aplicado en noviembre.
ANSES: quiénes cobran este viernes 20 de noviembre y cuáles son los montos
Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, titulares de la AUH, asignaciones familiares y beneficiarios de la Asignación por Embarazo tienen pagos programados para esta jornada. El cronograma se organiza según la terminación del DNI.
ANSES: quiénes cobran este viernes 20 de noviembre
El calendario de pagos de ANSES establece distintas fechas según el tipo de prestación y la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Este viernes 20 de noviembre reciben sus haberes los siguientes grupos:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 9.
Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 7.
Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 7.
Asignación por Embarazo (AUE): DNI terminados en 7.
Asignaciones de pago único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento: todas las terminaciones de DNI.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de DNI.
En el caso de la AUH y la Asignación por Embarazo, ANSES deposita el 80% del importe mensual y retiene el 20% restante hasta que se presente la documentación que acredita los controles sanitarios y, cuando corresponde, la escolaridad.
Jubilados y pensionados: cuánto cobran en noviembre
Los jubilados y pensionados que perciben haberes que no superan el mínimo y tienen DNI terminado en 9 cobran este viernes, en la última fecha prevista para este grupo durante noviembre.
Con el incremento mensual del 1,93%, los valores previsionales quedaron establecidos de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $444.158,46.
Jubilación máxima: $2.988.765,82.
Prestación Básica Universal (PBU): $203.182,22.
Además, los beneficiarios que cobran la jubilación mínima pueden recibir un bono extraordinario de hasta $70.000. De esta manera, el ingreso total puede alcanzar los $514.158,46.
Quienes perciben haberes superiores a la mínima pueden recibir un complemento proporcional, de acuerdo con el esquema vigente, hasta alcanzar ese monto.
AUH y asignaciones familiares: quiénes reciben el pago
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 7 tienen acreditado el pago este viernes 20 de noviembre.
En noviembre, la AUH recibió una actualización del 1,93%. En el caso de la prestación por hijo con discapacidad, el monto total asciende a $519.704, mientras que el depósito directo es de $415.763,20, debido a la retención del 20%.
Para las asignaciones familiares por hijo, los valores varían según los ingresos del grupo familiar. Para quienes tienen ingresos de hasta $1.212.301, el importe es de $79.812,80. En los tramos siguientes, los montos son de $53.838,46, $32.564,29 y $16.801,94.
Asignación por Embarazo: quiénes cobran hoy
Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE) con DNI terminado en 7 también reciben el pago este viernes.
Al igual que sucede con la AUH, ANSES acredita el 80% del importe mensual y mantiene retenido el 20% restante hasta que se presente la documentación correspondiente a los controles médicos.
En cambio, las titulares de la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad no tienen pagos programados para esta jornada. Su cronograma de noviembre se extendió entre el 12 y el 18.
Qué pasa con las asignaciones de pago único
Las prestaciones por Matrimonio, Adopción y Nacimiento continúan disponibles para todas las terminaciones de DNI.
El período de acreditación comenzó el 11 de noviembre y se extenderá hasta el 10 de diciembre.
También pueden cobrar durante este período los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, sin distinción por la terminación del documento.
Cómo consultar el calendario de pagos de ANSES
Los beneficiarios pueden consultar las fechas de acreditación y verificar cuándo les corresponde cobrar a través del calendario de pagos de ANSES.
Para hacerlo, deben ingresar al sitio oficial del organismo y seleccionar la prestación correspondiente. También pueden consultar la información publicada en el calendario de ANSES de Infobae.
Es importante revisar la terminación del DNI y el tipo de beneficio antes de realizar una consulta o trasladarse a una oficina.