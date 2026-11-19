La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este jueves 19 de noviembre con el cronograma de pagos correspondiente al mes. Los depósitos alcanzan a jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo y a beneficiarios de distintas asignaciones familiares.
ANSES: quiénes cobran este jueves 19 de noviembre y qué prestaciones se pagan
El organismo previsional continúa con el calendario de pagos de noviembre. Este jueves cobran jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, además de titulares de la AUH, SUAF y Asignación por Embarazo, según la terminación del DNI.
Como ocurre habitualmente, las fechas de acreditación se organizan de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular.
En esta jornada, los pagos están destinados a jubilados y pensionados con documentos terminados en 8. También cobran los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y la Asignación por Embarazo (AUE) cuyos DNI finalizan en 6.
ANSES: quiénes cobran este jueves 19 de noviembre
El calendario de pagos previsto para este jueves incluye a los siguientes beneficiarios:
- Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 8.
- Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 6.
- Asignación Familiar por Hijo (SUAF): DNI terminados en 6.
- Asignación por Embarazo (AUE): DNI terminados en 6.
Por otra parte, las asignaciones de pago único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción continúan con su cronograma de acreditación para todas las terminaciones de documento, hasta el 10 de diciembre.
También siguen vigentes los pagos de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), que se abonan para todas las terminaciones de DNI hasta esa misma fecha.
Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro de ANSES
Los beneficiarios pueden verificar cuándo y dónde recibirán sus prestaciones a través de la plataforma Mi ANSES.
Para realizar la consulta deben ingresar al sitio oficial del organismo, identificarse con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social y seleccionar la opción correspondiente a consultas de cobros.
De esta manera, cada titular puede comprobar la fecha de acreditación y los datos vinculados con su prestación.