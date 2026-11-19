Calendario de pagos

ANSES: quiénes cobran este jueves 19 de noviembre y qué prestaciones se pagan

El organismo previsional continúa con el calendario de pagos de noviembre. Este jueves cobran jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, además de titulares de la AUH, SUAF y Asignación por Embarazo, según la terminación del DNI.