La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este miércoles 18 de noviembre con el calendario de pagos correspondiente al mes. Los depósitos se realizan de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y alcanzan a jubilados, pensionados y titulares de distintas asignaciones.
ANSES: quiénes cobran este miércoles 18 de noviembre
El organismo previsional continúa con el cronograma de noviembre. Este miércoles se acreditan jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, AUH, asignaciones familiares y otras prestaciones, según la terminación del DNI.
Durante esta jornada, cobran los jubilados y pensionados que perciben hasta el haber mínimo y tienen documentos terminados en 7. También reciben sus prestaciones los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo (AUE) con DNI finalizado en 5.
Jubilaciones y pensiones: quiénes cobran este miércoles
Según el cronograma de ANSES, este miércoles 18 de noviembre pueden cobrar los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el mínimo y tienen DNI terminado en 7.
El calendario para este grupo continúa durante los próximos días, de acuerdo con la terminación del documento.
AUH, asignaciones familiares y por embarazo
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI terminado en 5 tienen previsto el depósito de sus haberes este miércoles.
La misma fecha corresponde a quienes reciben la Asignación Familiar por Hijo y tienen documentos finalizados en 5. También cobran hoy las beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE) con esa terminación.
En el caso de la AUH y la AUE, ANSES liquida el 80% del monto de manera directa y retiene el 20% restante, que se abona luego de acreditar el cumplimiento de los requisitos correspondientes.
Prenatal y asignaciones de pago único
El cronograma de este miércoles también incluye a los titulares de la Asignación por Prenatal con DNI terminado en 8 y 9.
Por otra parte, las Asignaciones de Pago Único —por nacimiento, adopción y matrimonio— continúan disponibles para todas las terminaciones de documento. El período de cobro se extiende hasta el 10 de diciembre.
Ese mismo plazo rige para las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), que pueden percibirse sin distinción por la terminación del DNI.
Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro
Los beneficiarios pueden verificar los datos de su prestación a través de los canales oficiales de ANSES. Para consultar la fecha y el lugar de acreditación, deben ingresar a Mi ANSES con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
También pueden consultar el calendario de pagos en el sitio oficial del organismo.