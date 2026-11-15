Hay ausencias que el paso del tiempo no consigue volver menos dolorosas. Este domingo 15 de noviembre se cumplen nueve años del hundimiento del submarino ARA San Juan, una de las tragedias más profundas de la historia reciente argentina.
A nueve años del hundimiento del ARA San Juan: los 44 tripulantes que siguen presentes en la memoria argentina
Este domingo se cumple un nuevo aniversario de la tragedia que conmocionó al país. El submarino desapareció el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur, con 44 marinos a bordo. Sus restos fueron encontrados un año después, a más de 900 metros de profundidad.
Aquel día se perdió el contacto con una embarcación que navegaba por el Atlántico Sur con 44 tripulantes a bordo. Desde entonces, sus nombres quedaron unidos a una historia de incertidumbre, búsqueda, dolor y un reclamo que todavía permanece: conocer toda la verdad sobre lo que ocurrió.
El submarino había partido desde la Base Naval Ushuaia y se dirigía hacia su apostadero habitual en Mar del Plata. La misión formaba parte de las tareas de vigilancia y control de los espacios marítimos argentinos. Sin embargo, el viaje nunca llegó a destino.
La última comunicación con tierra se produjo el 15 de noviembre de 2017. Después, comenzó una búsqueda que mantuvo en vilo al país y movilizó recursos de distintas partes del mundo.
Nueve años después, el recuerdo de los 43 hombres y la mujer que integraban la tripulación sigue presente. También permanece la historia de sus familias, que atravesaron días de angustia sin noticias, recibieron finalmente la confirmación de la tragedia y sostuvieron durante años el pedido de explicaciones y justicia.
Un operativo de búsqueda internacional
Cuando se perdió contacto con el ARA San Juan, la Armada Argentina puso en marcha un operativo para intentar localizarlo. La búsqueda se extendió por una amplia zona del Atlántico Sur y contó con la participación de 19 países, que aportaron medios navales y recursos tecnológicos.
Durante los primeros días, la incertidumbre fue el escenario cotidiano de los familiares. La posibilidad de encontrar sobrevivientes mantuvo las expectativas mientras se realizaban los rastrillajes en el mar.
El 23 de noviembre de 2017 se detectó un evento hidroacústico compatible con una explosión en las proximidades de la última posición conocida del submarino. Ese registro modificó el escenario de búsqueda y profundizó la preocupación sobre el destino de la embarcación.
Sin embargo, hubo que esperar un año para conocer con certeza dónde se encontraba. El 17 de noviembre de 2018, la empresa Ocean Infinity, contratada para continuar las tareas, localizó los restos del ARA San Juan a 907 metros de profundidad y a unos 500 kilómetros de la costa de Comodoro Rivadavia, en el área del Golfo San Jorge.
El hallazgo permitió confirmar el destino de los 44 tripulantes, aunque no terminó con las preguntas sobre las circunstancias que provocaron el hundimiento.
Entre quienes perdieron la vida estaba Eliana Krawczyk, la primera oficial submarinista de la Argentina. Su presencia entre los integrantes de la tripulación también quedó como parte de la historia de la fuerza de submarinos y de una tragedia que atravesó a todo el país.
Nueve años después: el juicio, una condena y el reclamo de las familias
El paso del tiempo no cerró la búsqueda de responsabilidades. Las investigaciones sobre las condiciones en las que navegaba el submarino y las decisiones tomadas antes de su última misión derivaron en un proceso judicial que tuvo uno de sus capítulos centrales durante 2026.
El juicio oral comenzó en marzo en el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz. Cuatro exoficiales de la Armada fueron juzgados por su presunta responsabilidad en el hundimiento y posterior implosión del submarino, bajo acusaciones vinculadas con el incumplimiento de los deberes de funcionario público, la omisión de deberes y el estrago culposo agravado por el resultado de muerte.
El 8 de julio, el tribunal dictó sentencia. El excapitán de navío Claudio Javier Villamide, quien se desempeñaba como comandante de la Fuerza de Submarinos al momento de los hechos, recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional por incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por el resultado muerte.
Los otros tres acusados, Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa, fueron absueltos.
La resolución no puso punto final al reclamo judicial. El Ministerio Público Fiscal anticipó que analizaría la posibilidad de recurrir el fallo ante la Cámara Federal de Casación Penal, mientras que las querellas de los familiares también cuestionaron distintos aspectos de la sentencia.
A nueve años de aquella última comunicación, el recuerdo del ARA San Juan excede la fecha de un aniversario. Son 44 vidas, 44 historias personales y familiares que quedaron interrumpidas en el mar. Son padres, madres, hijos, hermanos, parejas y amigos que debieron aprender a convivir con una ausencia que no eligieron.
Cada 15 de noviembre, el país vuelve la mirada hacia el Atlántico Sur. Allí, a más de 900 metros de profundidad, permanecen los restos del submarino. En tierra, los nombres de sus tripulantes siguen siendo recordados en homenajes y actos de memoria.
Porque recordar al ARA San Juan no significa solamente volver sobre una tragedia. También implica mantener vigente el compromiso de esclarecer lo sucedido, reconocer a quienes perdieron la vida en servicio y acompañar a las familias que, nueve años después, todavía esperan respuestas.