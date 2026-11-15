Historia dolorosa

A nueve años del hundimiento del ARA San Juan: los 44 tripulantes que siguen presentes en la memoria argentina

Este domingo se cumple un nuevo aniversario de la tragedia que conmocionó al país. El submarino desapareció el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur, con 44 marinos a bordo. Sus restos fueron encontrados un año después, a más de 900 metros de profundidad.