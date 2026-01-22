Hallaron en Indonesia lo que podría ser el arte rupestre más antiguo del mundo

El contorno descolorido de una mano en la pared de una cueva en Indonesia puede ser el arte rupestre más antiguo conocido del mundo, según los arqueólogos que dicen que fue creado hace al menos 67.800 años.
Además de proporcionar una edad de al menos 67.800 años para el hallazgo, el trabajo promueve la reflexión sobre cómo y cuándo Australia se pobló por primera vez, y es muy probable que la plantilla haya sido creada por los antepasados de los indígenas australianos.
La antigua plantilla de mano fue descubierta en una cueva de piedra caliza popular entre los turistas en la isla Muna, parte del sureste de Sulawesi, donde había pasado desapercibida entre pinturas más recientes de animales y otras figuras.
“Existe mucho arte rupestre, pero es muy difícil datarlo”, afirmó el profesor Maxime Aubert, arqueólogo de la Universidad Griffith de Queensland. “Cuando se logra datarlo, se abre un mundo completamente nuevo. Es una ventana íntima al pasado y a la mente de estas personas”.
El trabajo de campo dirigido por Aubert y el profesor Adam Brumm, también de Griffith, ha revelado una rica historia de pinturas rupestres en Sulawesi, principalmente en la península suroccidental de la isla.
En una cueva, una escena narrativa que representa tres figuras de aspecto humano y un jabalí data de al menos 51.200 años atrás.
La plantilla de mano más reciente se descubrió en Liang Metanduno, una cueva en la península sureste de Sulawesi.
Aunque descolorida y parcialmente oculta por un motivo más reciente en la pared, se le atribuyó una edad mínima después de que el equipo datara diminutos depósitos de calcita formados en la superficie. Los humanos han pintado en la cueva durante milenios, y las imágenes recientes adornan las paredes desde hace al menos 35.000 años.
No está claro cómo los humanos migraron inicialmente desde Sonda, la masa continental del sudeste asiático que antiguamente conectaba Borneo, Sumatra y Java, hasta Sahul, que conectaba Australia, Nueva Guinea y Tasmania. Sin embargo, el arte rupestre sugiere que algunos humanos viajaron por una ruta septentrional que cruzaba Sulawesi.
Dado que los niveles del mar eran mucho más bajos en aquella época, se abrieron puentes terrestres entre algunas islas vecinas, pero los humanos habrían tenido que saltar de isla en isla para expandirse por la región.
Los investigadores discuten cuándo llegaron los humanos a Sahul, pero Brumm cree que el arte rupestre respalda la evidencia de que el norte de Australia estuvo habitado hace al menos 65.000 años .
Las plantillas de manos se crearon rociando bocanadas de ocre mezclado con agua sobre una mano pegada a la pared de la cueva. Al igual que otras en Sulawesi, la plantilla de Liang Metanduno presenta dedos estrechos y puntiagudos, lo que los investigadores creen que fue una modificación intencional.
Brumm dijo: “No sabemos si se parecen a garras de animales o, más fantasiosamente, a alguna criatura humano-animal que no existe, pero hay algún tipo de significado simbólico detrás de ellas”.
En un artículo publicado en Nature , los autores argumentan que las modificaciones en la plantilla de la mano hacen que el arte rupestre sea complejo y, por lo tanto, probablemente obra del Homo sapiens , pero no se puede descartar la presencia de otras especies humanas desaparecidas.
Arqueólogos que trabajan en cuevas españolas han datado marcas de ocre en las paredes, incluyendo plantillas de manos, en al menos 64.000 años , lo que las convierte en obra de neandertales. Los denisovanos, emparentados pero poco conocidos, ocuparon una vasta área de Asia y llegaron hasta Indonesia.
El profesor Paul Pettitt, de la Universidad de Durham, quien trabajó en las marcas rupestres españolas, afirmó que no estaba claro si las plantillas de manos con dedos puntiagudos en Sulawesi se hicieron a propósito o simplemente se debieron al movimiento de los dedos del creador. «Calificar esto de complejo es sobreinterpretar la plantilla de la mano», declaró.
“En cualquier caso, los neandertales modificaban plantillas de manos, así que no está claro por qué este comportamiento debería restringirse al Homo sapiens y por qué otros posibles grupos humanos, como los poco conocidos denisovanos, no pudieron haberlo creado”, añadió.
“Antes de escribir grandes narrativas sobre la complejidad y el éxito del Homo sapiens, deberíamos considerar otras explicaciones, potencialmente más interesantes, de este fascinante fenómeno”.