Una “mano descolorida”

Hallaron en Indonesia lo que podría ser el arte rupestre más antiguo del mundo

Además de proporcionar una edad de al menos 67.800 años para el hallazgo, el trabajo promueve la reflexión sobre cómo y cuándo Australia se pobló por primera vez, y es muy probable que la plantilla haya sido creada por los antepasados ​​de los indígenas australianos.